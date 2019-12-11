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    Наука та освіта

    Вчені прогнозують появу на Землі гігантських зон смерті

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    Рівень кисню в океані з 1950 року знизився на 2% - Вчені прогнозують появу на Землі гігантських зон смерті
    Рівень кисню в океані з 1950 року знизився на 2%

    У Світовому океані кількість районів, де вода не насичена киснем, зросла з 45 до 700

    Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів попередив про можливість появи на Землі величезних мертвих зон. Про це повідомляє News Scientist.

    Вчені опублікували доповідь, де говориться про те, що рівень кисню в океанах небезпечно знизився. Це відбувається через нагрівання води у світовому океані через кліматичні зміни.

    За даними фахівців, рівень кисню в океані з 1950 року знизився на 2%. При цьому обсяг води без кисню, збільшився в чотири рази в порівнянні з 1960 роком.

    Раніше гіпоксія була зафіксована тільки в 45 районах Світового океану. До 2011 року кількість таких районів зросла до 700.

    Причиною такого кисневого голодування є потепління води через спалювання палива, стік сільськогосподарських добрив і активне цвітіння водоростей. За прогнозами вчених, до 2100 року рівень кисню у Світовому океані впаде приблизно на 3-4%. Цього вистачить, щоб утворилися гігантські мертві зони, де через сильну гіпоксію не зможуть виживати морські мешканці.

    Загибель великих видів риби загрожуватиме сотням мільйонів осіб, залежних від рибного промислу.

    вода голодування повітря
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