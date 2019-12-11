Вчені прогнозують появу на Землі гігантських зон смерті



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Рівень кисню в океані з 1950 року знизився на 2%

У Світовому океані кількість районів, де вода не насичена киснем, зросла з 45 до 700

Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів попередив про можливість появи на Землі величезних мертвих зон. Про це повідомляє News Scientist.

Вчені опублікували доповідь, де говориться про те, що рівень кисню в океанах небезпечно знизився. Це відбувається через нагрівання води у світовому океані через кліматичні зміни.

За даними фахівців, рівень кисню в океані з 1950 року знизився на 2%. При цьому обсяг води без кисню, збільшився в чотири рази в порівнянні з 1960 роком.

Раніше гіпоксія була зафіксована тільки в 45 районах Світового океану. До 2011 року кількість таких районів зросла до 700.

Причиною такого кисневого голодування є потепління води через спалювання палива, стік сільськогосподарських добрив і активне цвітіння водоростей. За прогнозами вчених, до 2100 року рівень кисню у Світовому океані впаде приблизно на 3-4%. Цього вистачить, щоб утворилися гігантські мертві зони, де через сильну гіпоксію не зможуть виживати морські мешканці.

Загибель великих видів риби загрожуватиме сотням мільйонів осіб, залежних від рибного промислу.