Етапування кримського активіста Балуха загрожує його життю - правозахисники



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Політв'язень Володимир Балух Фото: Радіо Свобода

Правозахисниця наголосила, що етапування Балуха за межі Криму порушує міжнародне гуманітарне право

Етапування з окупованого Криму до Росії політв'язня Володимира Балуха загрожує його життю.

Про це заявила керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, інформує прес-служба групи у Facebook.

«Для Володимира Балуха з його відкритою проукраїнською позицією етапування в російську колонію - це пряма загроза його життю», - сказала Скрипник.

Правозахисниця наголосила, що етапування Балуха за межі Криму порушує міжнародне гуманітарне право.

Як повідомляли напередодні правозахисники, про переміщення активіста стало відомо в понеділок, 18 лютого 2019 року, після того, як його дружина Наталя Балух знову спробувала передати в СІЗО передачу для чоловіка.

«Наталії не повідомили, куди вивезли Балуха. Адвокат українського активіста з'ясовує, де наразі перебуває його підзахисний, а також причину етапування», - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, сторона захисту Балуха подала прохання про його умовно-дострокове звільнення в листопаді 2018 року, заявив адвокат Дмитро Дінзе. За тодішніми підрахунками Дінзе, Балуху залишилося відбувати покарання 1 рік і 4 місяці.

Перед цим підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії. Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Балух упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявили, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.