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Гендерна рівність продовжує життя: деталі дослідження вчених

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Гендерна рівність продовжує життя: деталі дослідження вчених
У міру того, як країни досягають більшого прогресу в напрямку гендерної рівності, а жінки отримують можливість повніше брати участь у політичному, економічному та соціальному житті, усе суспільство пожинає плоди
фото з відкритих джерел

Чим менше гендерний розрив, тим довше живуть не лише жінки, а й чоловіки

Такі глобальні події, як зростання вартості життя, пандемія, конфлікти всередині країн та між ними, а також міграція населення, гальмують досягнення рівності між чоловіками та жінками: припускають, що це заважає людям жити краще та довше. Про це свідчать дані звіту Всесвітнього економічного форуму.

«Багато чинників, які визначають тривалість вашого життя, наприклад умови роботи та життя, вплив забруднення, доступ до медичної допомоги, освіта, дохід і соціальна підтримка, – залежать від гендерних відмінностей у всьому світі», – розповіла авторка дослідження доктор Кет Піньо-Гомес.

Щоб з'ясувати, чи пов'язана гендерна рівність з очікуваною тривалістю життя (від звичайної відрізняється тим, що передбачає таку ж смертність, як і зараз), дослідники користувалися глобальним індексом гендерного розриву. Вони взяли з нього такі параметри, як економічні, політичні можливості та рівень освіти жінок.

«У міру того, як країни досягають більшого прогресу в напрямку гендерної рівності, а жінки отримують можливість повніше брати участь у політичному, економічному та соціальному житті, усе суспільство пожинає плоди», – додали вчені.

Згідно з результатами дослідження, гендерна рівність в освіті найсильніше пов'язана зі зростанням тривалості життя як жінок, так і чоловіків. І загалом зменшення гендерного розриву мінімум на 10% продовжує всім життя.

Нагадаємо, вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження). Наявність великої кількості друзів може стимулювати більш здорову поведінку, підвищувати фізичну активність і допомагати знижувати стрес.

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