Гендерна рівність продовжує життя: деталі дослідження вчених

У міру того, як країни досягають більшого прогресу в напрямку гендерної рівності, а жінки отримують можливість повніше брати участь у політичному, економічному та соціальному житті, усе суспільство пожинає плоди

Чим менше гендерний розрив, тим довше живуть не лише жінки, а й чоловіки

Такі глобальні події, як зростання вартості життя, пандемія, конфлікти всередині країн та між ними, а також міграція населення, гальмують досягнення рівності між чоловіками та жінками: припускають, що це заважає людям жити краще та довше. Про це свідчать дані звіту Всесвітнього економічного форуму.

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«Багато чинників, які визначають тривалість вашого життя, наприклад умови роботи та життя, вплив забруднення, доступ до медичної допомоги, освіта, дохід і соціальна підтримка, – залежать від гендерних відмінностей у всьому світі», – розповіла авторка дослідження доктор Кет Піньо-Гомес.

Щоб з'ясувати, чи пов'язана гендерна рівність з очікуваною тривалістю життя (від звичайної відрізняється тим, що передбачає таку ж смертність, як і зараз), дослідники користувалися глобальним індексом гендерного розриву. Вони взяли з нього такі параметри, як економічні, політичні можливості та рівень освіти жінок.

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«У міру того, як країни досягають більшого прогресу в напрямку гендерної рівності, а жінки отримують можливість повніше брати участь у політичному, економічному та соціальному житті, усе суспільство пожинає плоди», – додали вчені.

Згідно з результатами дослідження, гендерна рівність в освіті найсильніше пов'язана зі зростанням тривалості життя як жінок, так і чоловіків. І загалом зменшення гендерного розриву мінімум на 10% продовжує всім життя.

Нагадаємо, вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження). Наявність великої кількості друзів може стимулювати більш здорову поведінку, підвищувати фізичну активність і допомагати знижувати стрес.