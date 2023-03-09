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Науковці назвали звичку, яка допоможе стати щасливими (дослідження)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Науковці назвали звичку, яка допоможе стати щасливими (дослідження)
Одна з найпоширеніших рекомендацій серед експертів – уникати будь-яких екранів перед сном, щоб швидше заснути та зарядитися енергією на наступний день
фото з відкритих джерел

Є одна річ, яка супроводжує людей ледь не цілий день: вона, переконані науковці, робить нас нещасними

Залежність від мобільних телефонів може бути значним чинником депресії, тому перед сном варто впровадити нову звичку. Про це свідчать результати дослідження серед студентів-медиків, які користуються гаджетами, повідомляє BMC Psychiatry.

Науковці виявили, що ті, хто надмірно багато часу проводять зі смартфоном у своєму повсякденному житті, можуть мати залежність. Щоб стати щасливішими, потрібно перестати бути настільки залежними від екранів. Окрім усіх негативних наслідків, які можуть мати соціальні мережі, а вони є, використання гаджетів може впливати на ризик розвитку депресії з інших причин, а також заважати здоровому сну.

Дослідження підтвердило те, на що вказували і попередні аналізи: синє світло впливає на сон, на добовий ритм, тому важче заснути і якість сну погіршується. Науковці виявили, що деякі студенти, які брали участь у дослідженні, можуть бути ще більш схильні до депресії, тривоги та інших негативних емоцій.

Тим, хто проводить години за телефоном щовечора, варто позбутися цієї звички. Повноцінний нічний відпочинок вкрай важливий для нашого фізичного та психічного здоров'я. І одна з найпоширеніших рекомендацій серед експертів – уникати будь-яких екранів перед сном, щоб швидше заснути та зарядитися енергією на наступний день.

Слід замінмти одну звичку на іншу: перед сном краще взятися за читання замість гортання стрічки соціальних мереж. Це однозначно позитивно вплине на сон і рівень щастя. Зауважимо, що в деяких людей читання викликає сонливість. І це значно корисніше, ніж пити снодійне.

До словами, здоровий сон вимірюється не годинами, а циклами – правило двох «С»: сомнологиня пояснила, чому в спальні не місце двом предметам.

Теги: соціальні мережі смартфон

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