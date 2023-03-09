Науковці назвали звичку, яка допоможе стати щасливими (дослідження)

Одна з найпоширеніших рекомендацій серед експертів – уникати будь-яких екранів перед сном, щоб швидше заснути та зарядитися енергією на наступний день

Є одна річ, яка супроводжує людей ледь не цілий день: вона, переконані науковці, робить нас нещасними

Залежність від мобільних телефонів може бути значним чинником депресії, тому перед сном варто впровадити нову звичку. Про це свідчать результати дослідження серед студентів-медиків, які користуються гаджетами, повідомляє BMC Psychiatry.

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Науковці виявили, що ті, хто надмірно багато часу проводять зі смартфоном у своєму повсякденному житті, можуть мати залежність. Щоб стати щасливішими, потрібно перестати бути настільки залежними від екранів. Окрім усіх негативних наслідків, які можуть мати соціальні мережі, а вони є, використання гаджетів може впливати на ризик розвитку депресії з інших причин, а також заважати здоровому сну.

Дослідження підтвердило те, на що вказували і попередні аналізи: синє світло впливає на сон, на добовий ритм, тому важче заснути і якість сну погіршується. Науковці виявили, що деякі студенти, які брали участь у дослідженні, можуть бути ще більш схильні до депресії, тривоги та інших негативних емоцій.

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Тим, хто проводить години за телефоном щовечора, варто позбутися цієї звички. Повноцінний нічний відпочинок вкрай важливий для нашого фізичного та психічного здоров'я. І одна з найпоширеніших рекомендацій серед експертів – уникати будь-яких екранів перед сном, щоб швидше заснути та зарядитися енергією на наступний день.

Слід замінмти одну звичку на іншу: перед сном краще взятися за читання замість гортання стрічки соціальних мереж. Це однозначно позитивно вплине на сон і рівень щастя. Зауважимо, що в деяких людей читання викликає сонливість. І це значно корисніше, ніж пити снодійне.

До словами, здоровий сон вимірюється не годинами, а циклами – правило двох «С»: сомнологиня пояснила, чому в спальні не місце двом предметам.