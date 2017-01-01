Індія передала Україні понад 130 тисяч доз специфічних сироваток

Усі препарати мають сертифікат якості GMP

Уряд Індії розпорядився передати Україні гуманітарний вантаж - понад 130 тисяч доз специфічних сироваток. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. В Україну доставлено понад 80 тисяч доз сироватки протиправцевої, 35 тисяч доз протиправцевого імуноглобуліну, 900 доз протидифтерійної сироватки, 14 450 доз



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Усі препарати мають сертифікат якості GMP

Уряд Індії розпорядився передати Україні гуманітарний вантаж - понад 130 тисяч доз специфічних сироваток.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

В Україну доставлено понад 80 тисяч доз сироватки протиправцевої, 35 тисяч доз протиправцевого імуноглобуліну, 900 доз протидифтерійної сироватки, 14 450 доз протирабічної сироватки, 1500 доз ліофілізованого атитоксину протизміїного.

Усі препарати мають сертифікат якості GMP.

Зазначається, що з 2014 року в Україні відсутні сироватки та імуноглобуліни через відсутність реєстрації.

У МОЗ пояснили, що міністерство не може бути ініціатором реєстрації, а місцева влада не може закуповувати незареєстровані препарати.

«Тому гуманітарні вантажі – єдиний шлях забезпечити громадян України сироватками чи імуноглобулінами в разі необхідності», - йдеться у повідомленні.

Тільки навесні 2017 року зареєстровано два протирабічні імуноглобуліни ізраїльського та українського виробництва, більше ніякі специфічні імуноглобуліни виробники на реєстрацію не подавали.

До слова, цього тижня внаслідок автокатастрофи в індійському місті Матхура загинули двоє людей, зокрема й українка.

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