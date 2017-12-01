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    Новини здоров'я

    Кабмін пообіцяв до кінця 2018 року впровадити медичну авіацію

    Екстрена медична авіація дасть змогу оперативно доставляти пацієнтів до медичних закладів
    В Україні до кінця 2018 року почнуть працювати підрозділи екстреної авіації, зокрема для оперативної доставки пацієнтів до медичних закладів, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. [READ_MORE] «Думаю, що, як визначено нами з ініціативи міністра внутрішніх справ, ми зробимо екстрену авіацію в країні. Думаю, що до кінця
    • Сьогодні, 12:51
    • Розсилка

    Екстрена медична авіація дасть змогу оперативно доставляти пацієнтів до медичних закладів

    В Україні до кінця 2018 року почнуть працювати підрозділи екстреної авіації, зокрема для оперативної доставки пацієнтів до медичних закладів, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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    «Думаю, що, як визначено нами з ініціативи міністра внутрішніх справ, ми зробимо екстрену авіацію в країні. Думаю, що до кінця року ми вже такі підрозділи запустимо», — сказав Гройсман сьогодні на засіданні Кабміну.

    Раніше повідомлялося, що Гройсман збирається перевести українську економіку на «реактивну швидкість».

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    Кабмін Володимир Гройсман реформа медицина
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