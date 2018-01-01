Гройсман збирається перевести українську економіку на «реактивну швидкість»

Прем'єр нагадав, що уряд з 2014 року інтесивно займається впровадженням електронних послуг

Україні потрібна реактивна швидкість, щоб цифрова економіка розвивалася досить швидко. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час круглого столу з питань розвитку цифрової економіки Digital Talk з бізнесом та експертами ринку. «Нам потрібна реактивна швидкість, щоб цифрова економіка розвивалася достатньо швидко.



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Фото: Главком Володимир Гройсман

Прем'єр нагадав, що уряд з 2014 року інтесивно займається впровадженням електронних послуг

Україні потрібна реактивна швидкість, щоб цифрова економіка розвивалася досить швидко.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час круглого столу з питань розвитку цифрової економіки Digital Talk з бізнесом та експертами ринку.

«Нам потрібна реактивна швидкість, щоб цифрова економіка розвивалася достатньо швидко. Сьогодні передові економіки розвиваються досить серйозно. У цьому конкурентному світі ми повинні бути дуже швидкими і мобільними. Ми не можемо уявити майбутню освіту, науку, охорону здоров'я без цифрових технологій, без впровадження нових технологічних рішень», - каже Гройсман.

Він додав, що уряд з 2014 року інтесивно займається впровадженням електронних послуг, змінив систему обміну інформацією між державними органами влади.

Гройсман наголосив, що розумна регуляція влади має відкрити нормальні можливості для розвитку абсолютно всіх реальних секторів економіки.