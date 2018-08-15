Коли і скільки їсти: Супрун пояснила, як правильно вживати фрукти



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Супрун наголосила, що фруктів не слід їсти скільки заманеться

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун дала рекомендації щодо правильного вживання фруктів.

Відповідні поради Уляна Супрун розмістила на своїй сторінці у Facebook.

«Порада, яку часто можна зустріти на сторінках глянцевих жіночих видань стосовно того, що фрукти слід їсти лише до обіду. Начебто після 14:00 вживання фруктів призводить до підвищення вмісту цукру в крові та уповільнення метаболізму. Через це існує ризик набрати зайву вагу. Будь-яка їжа, що містить вуглеводи, може підвищувати рівень цукру в крові. Але немає жодних доказів того, що рівень цукру підвищується швидше до 2-ї години дня, ніж у будь-який інший час доби. Якщо зміни є, то вони дуже незначні Так звана швидкість метаболізму залежить від інтенсивності роботи м’язів, їх частки у вазі, віку та роботи ендокринної системи. Тому немає причини відмовлятись від фруктів в другій половині дня з остраху набрати зайві кіло», — зазначила Супрун.

Вона наголосила, що фруктів не слід їсти скільки заманеться.

«Фрукти дуже корисні, але як і в багатьох речах тут має бути міра. Фрукти також містять цукор — фруктозу чи цукрозу. Фрукти корисніші за солодощі, бо крім цукру містять ще вітаміни, антиоксиданти та клітковину і багато води. Фруктоза засвоюється не так швидко, як, наприклад, цукроза. Тому може довше засвоюватися в кишківнику. Там її споживають бактерії, від цього утворюються гази. Тому якщо ви з’їсте кілограм груш чи винограду — ризикуєте отримати не лише забагато калорій, а й здуття. Є люди, які взагалі не здатні засвоювати фруктозу. Але також це не означає, що треба переходити на ягоди, бо таке передозування може загрожувати закрепом через велику кількість шкірки та кісточок. Тому знайте міру», — написала Супрун.

Вона також назвала міфом твердження, що фрукти потрібно їсти на порожній шлунок і не змішувати з основним прийомом їжі.

«У цього міфу є два аргументи: вживання фруктів з їжею уповільнює травлення, що призводить до появи дискомфорту та здуття, та зменшує їхню користь. Наша травна система більш ніж готова перетравлювати й поглинати поживні речовини з фруктів, незалежно від того, чи ви з’їли їх натще чи разом із їжею. Хоча фрукти можуть сповільнити процес евакуації їжі зі шлунку, це не означає гірше травлення. Навпаки, ви довше будете почуватися ситим. Наукових доказів, що споживання фруктів окремо від їжі впливає на травлення, не існує. Навпаки, вітамін С та кислоти, яких багато у фруктах, допомагають засвоювати залізо та інші мікроелементи із їжі», — підкреслила Супрун.

Вона акцентувала, що фрукти мають бути стиглі, не зіпсовані, добре вимиті питною водою, а ваші руки — чистими, а кісточки і шкірки краще не їсти.

«Їсти фрукти на десерт — хороша ідея, оскільки вони містять волокна, які краще насичують та допомагають залишатись ситими протягом дня. Груші чи яблука, запечені із корицею, смородина, перемелена із насінням льону або чіа, або кавун — прекрасні десерти. Отже, немає специфічного часу чи правил для всіх, коли можна чи не можна їсти фрукти. Проте треба пам'ятати, що всі ми різні, а отже норма вживання фруктів, як і овочів, у кожного своя. Бо навіть корисним не можна зловживати. Для того, щоб зрозуміти чи ви всього з'їли вдосталь, є формула — відчувайте насичення, але не важкість», — рекомендує Супрун.