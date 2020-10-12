Коронавірус може прожити на екрані телефону 28 днів – дослідження



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Коронавірус може прожити на екрані телефону 28 днів

Один з головних моментів – дослідження проходило у темряві, бо ультрафіолетове світло вбиває вірус

Нове дослідження австралійських вчених показало, що коронавірус може жити на твердих поверхнях, наприклад, на екрані гаджету або банкнотах, 28 днів.

Дослідження провели науковці національного наукового агентства Австралії CSIRO.

Вони встановили, що коронавірус живе на твердих поверхнях і залишається заразним довше, ніж вважалося – до 28 днів. Але у дослідження є багато «але», за що його автори вже отримали багато критики.

Працювали вчені у лабораторних умовах, використовуючи такі поверхні – скло, нержавіючу сталь, полімерні та паперові банкноти, бавовняну тканину. Жив вірус за температури 20 градусів за Цельсієм, що приблизно відповідає кімнатній температурі. За таких умов коронавірус жив 28 днів, а вірус грипу, для порівняння, – 17.

Один з головних моментів – дослідження проходило у темряві, бо ультрафіолетове світло вбиває вірус.

Критику автори дослідження отримали не тільки за пункт про темряву, а й за те, що вони викликають «непотрібний страх» у людей, пише BBC.

Про це зокрема заявив професор Рон Еклс, екс-директор Центру простуди при Кардіффському університеті. Він наголосив, що люди заражають одне одного через мокротиння, яке ми виділяємо при кашлі та чханні, а дослідження австралійських вчених це не враховувало, вони не використовували цей слиз людини.

«Мокротиння – вороже середовище для вірусів, бо воно містить багато білих клітин, які виробляють ферменти для знищення вірусів, а також можуть містити антитіла та інші хімічні речовини для нейтралізації вірусів», – сказав професор.