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    Лікар-інфекціоніст назвав новий перший симптом коронавірусу

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    Коронавірусом тепер інфікуються і хворіють у важкій формі люди молодого та середнього віку - Лікар-інфекціоніст назвав новий перший симптом коронавірусу
    Коронавірусом тепер інфікуються і хворіють у важкій формі люди молодого та середнього віку
    Фото: Google

    Більшість хворих мають тяжкі ураження легень

    В Україні все частіше коронавірусом хворіють молоді люди. При цьому змінились і перші симптоми хвороби. Про це у коментарі ТСН.ua сказав головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

    «Змінився вік хворих. Коронавірусом тепер інфікуються і хворіють у важкій формі люди молодого та середнього віку. От наприклад, сьогодні вночі ми перевели на кероване дихання відносно молоду особу, якій лише 42 роки. Такого під час першої хвилі не було», – розповів лікар.

    Зай ого словами, у людей, яких госпіталізують із коронавірусом, відсутні такі симптоми, як порушення органів сприйняття, тобто нюху та смаку.

    «Натомість збільшилась кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади кишково–шлункового тракту. Цього не спостерігалось так часто при попередній хвилі. Також більшість хворих, які є зараз мають тяжкі ураження легень», – пояснив медик.

    Як повідомлялося, за минулу добу в Україні проти коронавірусної хвороби вакцинували 166551 людину. Протягом дня працювали 1023 мобільні бригади, 2934 пункти щеплення та 340 центрів вакцинації.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 134, медпрацівників – 40. Також за минулу добу госпіталізовано – 772 особи, летальних випадків – 34, одужало – 685 осіб.

    Теги: лікар хвороби щеплення
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    Лікар-інфекціоніст назвав новий перший симптом коронавірусу