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    Минулої доби в Україні від коронавірусу вакцинували понад 166 тисяч людей

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    Найбільшу кількість щеплень минулої доби було проведено в м. Києві - Минулої доби в Україні від коронавірусу вакцинували понад 166 тисяч людей

    Найбільшу кількість щеплень минулої доби було проведено в м. Києві

    Фото з відкритих джерел

    Протягом дня працювали 1023 мобільні бригади, 2934 пункти щеплення та 340 центрів вакцинації

    За минулу добу, 27 серпня, в Україні проти коронавірусної хвороби вакцинували 166551 людину. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

    «166551 людину вакциновано проти Covid-19 за минулу добу 27 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 57435 людей, повністю імунізовані – 109116 людей», – зазначається у повідомленні.

    Найбільшу кількість щеплень минулої доби було проведено в м. Києві – 24413 щеплень.

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    За інформацією МОЗ, протягом доби працювали 1023 мобільні бригади, 2934 пункти щеплення, 340 центрів вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5265635 людей, з них отримали одну дозу – 5265633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3536963 людини (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8802596 щеплень.

    Нагадаємо, станом на ранок 28 серпня, в Україні зафіксовано 2082 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 108, медпрацівників – 35. Також за минулу добу госпіталізовано – 708 осіб, летальних випадків – 54, одужало – 1025 осіб.

    Теги: епідемія щеплення вакцинація коронавірус
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    Минулої доби в Україні від коронавірусу вакцинували понад 166 тисяч людей