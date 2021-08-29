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    За минулу добу в Україні виявлено 1906 випадків зараження коронавірусом

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    Минулої доби в Україні шпиталізовано 772 особи - За минулу добу в Україні виявлено 1906 випадків зараження коронавірусом

    Минулої доби в Україні шпиталізовано 772 особи

    Фото з відкритих джерел

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

    Станом на ранок 29 серпня, в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 134, медпрацівників – 40. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 772 особи;
    • летальних випадків – 34;
    • одужало – 685 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 18344 особи,
    • методом ІФА – 3661 особа,
    • експрес-тестами – 16859 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2284191 особа;
    • одужало – 2206392 особи;
    • летальних випадків – 53720;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11949470.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.

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    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 2082 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 108, медпрацівників – 35. Також за минулу добу госпіталізовано – 708 осіб, летальних випадків – 54, одужало – 1025 осіб.

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    Теги: українці хвороби епідемія вакцинація коронавірус
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    За минулу добу в Україні виявлено 1906 випадків зараження коронавірусом