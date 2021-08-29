За минулу добу в Україні виявлено 1906 випадків зараження коронавірусом

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

Станом на ранок 29 серпня, в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 134, медпрацівників – 40. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 772 особи;

летальних випадків – 34;

одужало – 685 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 18344 особи,

методом ІФА – 3661 особа,

експрес-тестами – 16859 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2284191 особа;

одужало – 2206392 особи;

летальних випадків – 53720;

проведено ПЛР-тестувань – 11949470.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 2082 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 108, медпрацівників – 35. Також за минулу добу госпіталізовано – 708 осіб, летальних випадків – 54, одужало – 1025 осіб.