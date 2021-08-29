За минулу добу в Україні виявлено 1906 випадків зараження коронавірусом
Минулої доби в Україні шпиталізовано 772 особи
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ
Станом на ранок 29 серпня, в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 134, медпрацівників – 40. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 772 особи;
- летальних випадків – 34;
- одужало – 685 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 18344 особи,
- методом ІФА – 3661 особа,
- експрес-тестами – 16859 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2284191 особа;
- одужало – 2206392 особи;
- летальних випадків – 53720;
- проведено ПЛР-тестувань – 11949470.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 2082 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 108, медпрацівників – 35. Також за минулу добу госпіталізовано – 708 осіб, летальних випадків – 54, одужало – 1025 осіб.