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    Новини здоров'я

    Лікар-інфекціоніст: Проблем з вакциною від кору немає

    Медик запевняє, що в Україні якісна європейська вакцина від кору
    Заслужений лікар України, дитячий інфекціоніст Сергій Крамарьов відреагував в інтерв’ю «Главкому» на обговорення у соцмережах «наслідків» від «індійської вакцини» проти кору. На думку частини батьків, вакцинація начебто спровокує негативні наслідки для здоров’я. «Наскільки мені відомо, у нас
    • Сьогодні, 06:12
    • Розсилка
    Вакцинація
    Вакцинація

    Медик запевняє, що в Україні якісна європейська вакцина від кору

    Заслужений лікар України, дитячий інфекціоніст Сергій Крамарьов відреагував в інтерв’ю «Главкому» на обговорення у соцмережах «наслідків» від «індійської вакцини» проти кору. На думку частини батьків, вакцинація начебто спровокує негативні наслідки для здоров’я.

    «Наскільки мені відомо, у нас нормальна якісна європейська (а саме бельгійська) вакцина. А розраховувати на соціальні мережі як на джерело інформації людям не треба», -  порекомендував заслужений лікар.

    Також він відповів, чи є проблеми із наявністю вакцини по країнах.

    «Ні, вакцина є усюди. Проблем на сьогодні немає», - резюмував Крамарьов.

    Детальніше читайте в інтерв’ю: Інфекціоніст Сергій Крамарьов: Кір розповзеться по всій країні. Порада одна - щеплення

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