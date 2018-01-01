Лікар-інфекціоніст: Проблем з вакциною від кору немає

Медик запевняє, що в Україні якісна європейська вакцина від кору

Заслужений лікар України, дитячий інфекціоніст Сергій Крамарьов відреагував в інтерв’ю «Главкому» на обговорення у соцмережах «наслідків» від «індійської вакцини» проти кору. На думку частини батьків, вакцинація начебто спровокує негативні наслідки для здоров’я. «Наскільки мені відомо, у нас



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Вакцинація

Медик запевняє, що в Україні якісна європейська вакцина від кору

Заслужений лікар України, дитячий інфекціоніст Сергій Крамарьов відреагував в інтерв’ю «Главкому» на обговорення у соцмережах «наслідків» від «індійської вакцини» проти кору. На думку частини батьків, вакцинація начебто спровокує негативні наслідки для здоров’я.

«Наскільки мені відомо, у нас нормальна якісна європейська (а саме бельгійська) вакцина. А розраховувати на соціальні мережі як на джерело інформації людям не треба», - порекомендував заслужений лікар.

Також він відповів, чи є проблеми із наявністю вакцини по країнах.

«Ні, вакцина є усюди. Проблем на сьогодні немає», - резюмував Крамарьов.

Детальніше читайте в інтерв’ю: Інфекціоніст Сергій Крамарьов: Кір розповзеться по всій країні. Порада одна - щеплення