Інфекціоніст Сергій Крамарьов: Кір розповзеться по всій країні. Порада одна - щеплення

«Щеплення від кору треба робити і дорослим. На нього хворіють в будь-якому віці»

На початку року у Києві зафіксований черговий спалах захворюваності на кір. Станом на 9 січня зареєстровано 54 випадки кору, з них 43 - серед дітей. За попередніми даними, майже всі хворі не були щеплені через відмову. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, з епідеміологічного анамнезу було встановлено, що понад 20 хворих з 22 по 30 грудня минулого

Інфекціоніст Сергій Крамарьов

«Щеплення від кору треба робити і дорослим. На нього хворіють в будь-якому віці»

На початку року у Києві зафіксований черговий спалах захворюваності на кір. Станом на 9 січня зареєстровано 54 випадки кору, з них 43 - серед дітей. За попередніми даними, майже всі хворі не були щеплені через відмову.

Як повідомили у Держпродспоживслужбі, з епідеміологічного анамнезу було встановлено, що понад 20 хворих з 22 по 30 грудня минулого року відвідували цирк «Кобзов», серед працівників якого 26 грудня було зареєстровано випадок кору. А 9 січня був зареєстрований спалах захворювання серед учнів 1-Д класу Загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів Скандинавської гімназії.

Власне, роботу цирку «Кобзов» через спалах кору Київська міська державна адміністрація вже тимчасово - на даний момент на один місяць - заборонила. «В даному закладі є один хворий. Він захворів ще в грудні. У зв’язку з тим, що працівники даного закладу несистематично проходять медогляди, було прийнято рішення про припинення роботи цього закладу на території Києва», - пояснив таке рішення перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

В адміністрації також повідомили про запровадження у столиці профілактичних та протиепідемічних заходів. Поворозник зауважив, що зараз, насамперед, необхідно провести перевірку наявності щеплень проти кору у дитячих колективах. «Діти, у яких відсутні щеплення або відповідна довідка від лікаря, будуть недопущені до занять у шкільних та дошкільних навчальних закладах усіх форм власності», - сказав він. Керівники підприємств, закладів освіти також отримали рекомендації щодо режиму утримання приміщень: температурного режиму, провітрювання та вологого прибирання із застосуванням дезінфекційних засобів. Окрім того, рекомендовано обмежити проведення спортивних та культурних масових заходів.

Загалом кількість випадків захворювання на кір в цілому по країні також зростає. Спалах було зафіксовано восени 2017 року. За даними МОЗ, кількість хворих в 70 разів перевищує показники минулого року – понад 2000 осіб. Про темпи розповсюдження цього захворювання та методи убезпечення від нього «Главком» поговорив із заслуженим лікарем України, дитячим інфекціоністом Сергієм Крамарьовим.

Дитина хвора на кір. Фото: inforesist.org

«Попередні два роки щепленнями проти кору було охоплено біля 40% дітей»

Пане Сергію, головне управління Держпродспоживслужби у Києві звітувало про зростання інтенсивності захворювання на кір з початку 2018 року. Станом на 9 січня в столиці вже зареєстровано 54 випадки кору. Можна говорити про епідемію?

Епідемією я б це не називав, але це точно епідемічний підйом. Він відбувається в нашій країні один раз на 5-6 років, і відбувається тому, що у нас дуже низький рівень охоплення профілактичними щепленнями проти кору дітей. Щоб не було таких підйомів, охоплення має бути 95% і вище. Попередні два роки у нас охоплення було десь біля 40%, а останній рік - 2017 - біля 80%, але все одно цього недостатньо.

За даними МОЗ, у країні вже в 70 разів більше хворих на кір у порівнянні з минулим роком. Про що говорить ця цифра?

Я вже зазначив, що епідемічний підйом спостерігається раз на 5-6 років. І оцінка нинішній ситуації залежить від того, що з чим порівнювати. Бо я пригадую підйом 2005-2006 року. Так тоді в Україні на кір захворіло 46 тисяч людей. Так, зараз є підйом, але поки що його інтенсивність набагато менша за попередні. Що буде далі - не знаю.

Якщо говорити про Київ, то було встановлено, що понад 20 хворих наприкінці року відвідували цирк «Кобзов», серед працівників якого зареєстровано випадок кору. Можна говорити, що всі «підхопили» інфекцію саме в цирку? Це так просто?

Теоретично таке могло бути: в цей цирк могла прийти людина, дитина, хвора на кір в катаральному періоду. Тобто коли ще немає висипу, а захворювання має тільки якісь респіраторні прояви: нежить, кашель і так далі. В принципі, така людина могла бути джерелом інфекції. У цьому цирку маємо скупченість дітей, а вірус кору має так звану летучість. Потоками повітря він може розповсюджуватися на відстань до 10 метрів.

Але не обов’язково було саме так. Річ у тім, що кором можна заразитися в будь-якому місці, де є люди: транспорт, магазини і так далі.

«Порада одна – щеплення»

Як зменшити ризик захворіти на кір? Яким порадам варто дотримуватися?

Порада одна - щеплення. Навіть зараз, в період епідемічного підйому, треба робити щеплення проти кору. В першу чергу, це стосується дітей, звісно. Але і дорослі також можуть зробити щеплення проти кору. По-друге, треба уникати місць, де багато людей. Джерело інфекції може бути будь-де.

Дійсно, в МОЗ звітують, що майже усі хворі не були щеплені. Проте є одна дитина, яка таки була щеплена. Про це розповідала матір хлопчика.

Це теж можливо. Згідно з наукою вакцинологією, до 10% дітей можуть не відповідати повноцінно на щеплення. Така людина може захворіти, але кір у неї буде перебігати легко і без ускладнень. Так що, все одно щеплення робити треба.

«В групі ризику - нещеплені діти і діти раннього віку, перші 5 років»

Які основні симптоми кору, як хворобу швидко визначити? Адже не всі поспішають до лікаря при, на перший погляд, звичайному нежиті.

Є декілька періодів перебігу кору. Інкубаційний - 9-17 днів, коли людина ще здорова, але захворювання поволі розвивається. Потім йде катаральний період, який нагадує гостру респіраторну інфекцію. І вже наступний період - період висипань, коли з’являється типовий висип для кору. Навіть лікарі, буває, плутають кір з чимось іншим, а батьки - тим паче. Тому треба не зволікати і викликати лікаря.

Які ускладнення може викликати кір? І хто в групі ризику?

В групі ризику - нещеплені діти і діти раннього віку, перші 5 років.

Ускладнень багато. Але найчастіше - пневмонія. Можуть бути енцефаліти, тобто ураження головного мозку. Це найтяжче.

Батьки сьогодні нерідко відмовляються від щеплень для дитини, і не лише проти кору, мотивуючи це тим, що ми не маємо якісної вакцини, або ж вакцинація спровокує негативні наслідки для здоров’я. У Фейсбуці вирують обговорення «наслідків» від «індійської вакцини» проти кору. Але вакцину Україна використовує ж не індійську? Як оціните її якість?

Наскільки мені відомо, у нас нормальна якісна європейська (а саме бельгійська) вакцина. А розраховувати на соціальні мережі як на джерело інформації людям не треба.

А проблеми із наявністю вакцини по країнах є?

Ні, вакцина є усюди. Проблем на сьогодні немає.

«У європейських країнах штрафують за те, що немає щеплення»

Ви зазначили, що зараз і дорослим, які були щеплені багато років тому, можна робити щеплення, тобто ревакцинуватися. Наскільки високою є вірогідність захворювання людей після 30-40 років на кір?

Треба робити щеплення і дорослим. В будь-якому віці, якщо немає імунітету, можна захворіти. Точної статистики я не маю, але те, що на кір хворіють в будь-якому віці, - це точно. В мене великий досвід, я бачив різне. І бабусі хворіли на кір.

Як спонукати людей робити щеплення і собі, і дітям?

Спонукають усюди по-різному. Он, наприклад, в європейських країнах і штрафують за те, що немає щеплення. У Франції, я читав, в школи не будуть пускати без щеплення. Ну і пропаганда також важлива. У нас є закон «Про захист населення від інфекційних хвороб», зокрема, я кажу про статтю 15, але він не виконується. А там написано, що нещеплені діти не мають права відвідувати дитячий колектив.

В статті 15 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» йдеться про запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах:

«Прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Довідка видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Дітям, які не отримали щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі якщо профілактичні щеплення проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його».

Чи має нинішній епідемічний підйом кору регіональні особливості? За офіційними даними, найбільш часто захворювання фіксують в Івано-Франківській, Одеській і Тернопільській областях.

Це початок. Кір розповзеться по всій країні. Це нічого не значить, просто вони перші.

У той же час у Миколаєві стрімко збільшується кількість людей, які захворіли на гепатит А. Станом на 9 січня на території міста вже зареєстровано 62 випадки. За даними лабораторних аналізів, всі, хто захворів, вживали доочищену воду з пунктів розливу, але це попередня інформація. Яка ситуація із розповсюдженням гепатиту А зараз по країні?

Ну, ви знаєте, зараз і в Європі є підйом захворювання на гепатит А (медики вже попереджали українців, що наразі гепатит А вони можуть привезти із Польщі, де зафіксовано рекордне 80-разове зростання рівня захворюваності. - «Главком»). Це не унікальна ситуація для нашої країни. Але що таке гепатит А? Це бруд - брудна вода, брудна їжа і так далі. Скоріше, у Миколаєві це локальна проблема.

Катерина Пешко, «Главком»