Лікарка розповіла про небезпеку синього світла від екранів гаджетів для очей та шкіри

За її словами, необхідно відволікатися від екранів гаджетів на кілька хвилин кожну годину

Фахівчиня порекомендувала використовувати спеціальні комп'ютерні окуляри з жовтим світлофільтром

Синє світло, або HEV-випромінювання, що використовується практично у всіх гаджетах, негативно впливає на організм і, зокрема, на зір та шкіру. Його небезпеку для здоров'я агентству «Прайм» розкрила лікар-офтальмолог Арпіне Адамян.

За її словами, це випромінювання викликає у сітківці ока незворотні фотохімічні реакції, які руйнують фоторецептори та клітини пігментного епітелію.

«Якщо протягом довгого часу використовувати гаджети, може розвинутися синдром сухого ока, дистрофія центральної зони сітківки, швидка стомлюваність очей, зниження гостроти зору», – попередила офтальмолог.

Крім того, від гаджетів, які випромінюють синє світло призводять до передчасного старіння і пігментації шкіри. Також він знижує вироблення мелатоніну – гормону сну – у нічний час і викликає безсоння.

Адамян порекомендувала використовувати спеціальні комп'ютерні окуляри з жовтим світлофільтром, який поглинає синє світіння РК-екранів, для захисту зору.

За її словами, необхідно відволікатися від екранів гаджетів на кілька хвилин кожну годину, періодично робити більш тривалі перерви, користуватися пристроями тільки вдень і відкладати їх за 2-3 години до сну.

Синє світло – найкоротша у світловому спектрі світлова хвиля. Вона володіє найбільшою енергією та інтенсивністю розсіювання. Практично всі гаджети нині випромінюють синє світло, оскільки для їх підсвічування використовуються світлодіодні та люмінесцентні лампи.

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