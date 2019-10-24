«У ліжку з телефоном». Людині спати поряд з гаджетами смертельно небезпечно
Низькочастотні радіосигнали, що забезпечують передачу інформації у мобільних пристроях, негативно впливають на вироблення мелатоніну (гормону сну), тому у людини з'являється безсоння
Американські вчені провели серію досліджень і прийшли до висновку, що люди, які тримають телефон поруч з ліжком, наражаються на смертельну небезпеку.
Відомо, що низькочастотні радіосигнали, що забезпечують передачу інформації у мобільних пристроях, негативно впливають на вироблення мелатоніну (гормону сну), тому у людини з'являється безсоння.
Крім цього, гаджети можуть викликати порушення когнітивного характеру (проблеми з пам'яттю, концентрацією уваги, репродуктивною системою), що особливо небезпечно в підлітковому віці.
Також, деякі дослідники стверджують, що сон поряд з мобільним телефоном може стати причиною онкологічних захворювань.
Згідно з дослідженням, 71% респондентів кладе телефон на тумбочку поруч з ліжком, щоб мати можливість схопити його за першої ж дзвінок або повідомлення, а 13% беруть з собою гаджет прямо в ліжко.
Лікарі рекомендують перед сном прибирати мобільні пристрої якнайдалі від себе, мінімум на два метри.
Такий захід дозволить зменшити дозу опромінення, і тим самим вбереже системи організму від різних порушень.