«У ліжку з телефоном». Людині спати поряд з гаджетами смертельно небезпечно



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Гаджети можуть викликати порушення когнітивного характеру (проблеми з пам'яттю, концентрацією уваги, репродуктивною системою), що особливо небезпечно в підлітковому віці

Низькочастотні радіосигнали, що забезпечують передачу інформації у мобільних пристроях, негативно впливають на вироблення мелатоніну (гормону сну), тому у людини з'являється безсоння

Американські вчені провели серію досліджень і прийшли до висновку, що люди, які тримають телефон поруч з ліжком, наражаються на смертельну небезпеку.

Відомо, що низькочастотні радіосигнали, що забезпечують передачу інформації у мобільних пристроях, негативно впливають на вироблення мелатоніну (гормону сну), тому у людини з'являється безсоння.

Крім цього, гаджети можуть викликати порушення когнітивного характеру (проблеми з пам'яттю, концентрацією уваги, репродуктивною системою), що особливо небезпечно в підлітковому віці.

Також, деякі дослідники стверджують, що сон поряд з мобільним телефоном може стати причиною онкологічних захворювань.

Згідно з дослідженням, 71% респондентів кладе телефон на тумбочку поруч з ліжком, щоб мати можливість схопити його за першої ж дзвінок або повідомлення, а 13% беруть з собою гаджет прямо в ліжко.

Лікарі рекомендують перед сном прибирати мобільні пристрої якнайдалі від себе, мінімум на два метри.

Такий захід дозволить зменшити дозу опромінення, і тим самим вбереже системи організму від різних порушень.