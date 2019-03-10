«Ми маємо пити, щойно відчуваємо спрагу»: Супрун розповіла про користь води



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Уляна Супрун застерігає, що не варто пити з однієї пляшки ні з ким, крім виняткових ситуацій

Багато людей помилково вважають, що чай чи кава замінюють воду

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла, чому важливо взяти собі за звичку завжди мати з собою пляшку з питною водою.

Про це вона написала у Facebook.

Зокрема, Супрун зазначає, що «ми маємо пити воду, щойно відчуваємо спрагу. Навіть кілька ковтків води врятують нас від зневоднення. Воно спричиняє поганий настрій, зниження уваги й пам’яті та підвищує ризики закрепу. Тому напоготові завжди слід мати питну воду».

Якщо ви відчуваєте сухість в роті, невелике запаморочення чи втому - скоріш за все це спрага. Сама спрага має змушувати нас пити воду, а не якісь визначені норми споживання води на день. До речі, одна з таких норм про вісім склянок води, які ми маємо пити - міф.

Вода безпечніша ніж кава чи чай. Багато людей помилково вважають, що чай чи кава замінюють воду. Але це зовсім не так. По-перше, саме вода, а не чай чи кава, переносить поживні речовини, виводить із тіла продукти обміну і змащує суглоби. По-друге, часто каву і чай хочеться підсолодити цукром чи смаколиками. А це - зайві калорії і додані цукри, що для нас шкідливі.

Воду потрібно пити разом з алкоголем. Алкоголь викликає втрату води нирками, тому наступного дня після вживання алкоголю людину може «сушити». Щоби уникнути дегідратації - алкоголь слід запивати водою. Або ж намагатись відмовитись від алкоголю взагалі, бо його безпечної дози не існує.

Вода завжди знадобиться, щоби запити ліки. До прикладу, повна склянка покращить засвоєння ліків.

Але, застерігає Уляна Супрун, варто бути обережним та не пити з однієї пляшки ні з ким, крім виняткових ситуацій. Зі слиною передаються бактерії, що викликають біль в горлі, віруси грипу, свинки, застуди та інших хвороб. Тому не пийте із однієї пляшки з незнайомими людьми, і не пийте з неї повторно, якщо ви поділилися водою із кимось.

Мати свою пляшку та заповнювати її водою не лише здорово, але й корисно довкілля, радить очільниця МОЗ. Лише уявіть: близько мільйона пластикових пляшок продають у світі щохвилини. Якщо ви уже купили воду в пластику, то намагайтесь здавати пляшку та кришечку на реутилізацію.

Знайдіть місце у сумці для пляшки з водою і будьте уважні до сигналів тіла про спрагу. Нагадувати про пиття частіше слід літнім людям та дітям, бо вони гірше розрізняють сигнали тіла про спрагу, рекомендує Супрун.

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