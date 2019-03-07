Супрун розповіла, як уникнути деменції



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Куріння на 18-30% збільшує ймовірність розвитку деменції та хвороби Альцгеймера

Виконувач обов'язків глави МОЗ Уляна Супрун розповіла про вікові зміни в мозку - деменцію. До неї більш схильні жінки, курці, люди із замалою та надмірною вагою, фізично і соціально неактивні. Додатковими факторами ризику є діабет, гіпертензія, генетична схильність та високий рівень холестерину, порушення дихання уві сні та перенесений інсульт.

Чарівної пігулки для запобігання чи лікування деменції теж не існує — жодні ліки наразі не мають доведеної ефективності, а препарати естрогену навіть можуть погіршувати пам’ять, пише Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Утім, за її словами, можливо сповільнити початкову стадію дегенеративних змін, так зване слабке когнітивне порушення і не дати йому стати деменцією.

1. Фізичні вправи. Займатися слід принаймні двічі на тиждень по 40 хвилин та інтенсивно, робити силові вправи, вправи на баланс і витривалість. Рух не дає гинути нейронам і підтримує нейропластичність. Від фізкультури виграє не лише мозок — саме силові вправи стають на заваді остеопорозу.

2. Музика. Гра на музичних інструментах, спів та просто прослуховування улюбленої музики мають доведену ефективність у сповільненні деменції та полегшенню стану людей із провалами в пам’яті.

3. Піклуйтеся про слух. Погіршення слуху може бути передвісником деменції, але слуховий апарат завадить когнітивному погіршенню.

4. Розгадуйте судоку та грайте у відеоігри — вони можуть уповільнювати розвиток деменції. А ось кросворди ні. Мінус один міф.

5. Клінічні дослідження не довели беззаперечної ефективності прийому вітамінів у лікуванні деменції.

6. Киньте курити. Це суттєвий фактор ризику — воно на 18-30% збільшує ймовірність розвитку деменції та хвороби Альцгеймера. Куріння запускає вільнорадикальні процеси, і тим самим пошкоджує судини мозку і нейрони. Але якщо припинити курити, то через чотири роки ризик зводиться майже нанівець.

7. Зменшіть споживання тваринних жирів та червоного м’яса і збільшіть частку овочів, коренеплодів, сочевиці і риби в раціоні. Це допоможе тримати баланс холестерину в нормі.

8. Піклуйтеся про здоров’я судин. Це включає в себе й контроль тиску: прийом препаратів для зниження тиску, зменшення споживанні солі та пітримку здорової ваги. Тривалі дослідження показали, що люди із індексом маси тіла понад 25 і 30 більш схильні до деменції. Вчасно лікуйте зуби і не допускайте хвороб ясен. Нещодавні дослідження показали ймовірну роль бактерій Porphyromonas gingivalis, що викликають хронічне запалення ясен, в розвитку хвороби Альцгеймера.

10. Вчасно виявіть та подолайте депресію. Депресія досить часто супроводжує похилий вік, але не є нормальною складовою життя. Депресія в старшому віці проявляється не як сум і пригніченість, а як брак сил і небажання виходити з дому та спілкуватися.

11. А ось щодо алкоголю ситуація цікава. Деякі тривалі дослідження показали, що люди, які помірно та мало споживали алкоголь, рідше розвивають деменцію. Це лише результати досліджень, а не настанова, зазначила Супрун, адже ми знаємо, що безпечної дози алкоголю не існує.