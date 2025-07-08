МОЗ анонсував безкоштовну вакцинацію проти вірусу папіломи людини

Вакцина забезпечує захист від дев’яти типів вірусу, з яких сім належать до високоонкогенних

Україна уклала договір на закупівлю 9-валентної вакцини проти вірусу папіломи людини, що є важливим кроком для системи громадського здоров’я

З наступного року Україна вводить безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), передбачену національним Календарем щеплень, для дівчат віком 12–13 років. Про це пише «Главком» з посиланням на міністерство охорони здоров'я.

«Два високоонкогенні типи вірусу – 16 і 18 – спричиняють близько 70% випадків раку шийки матки. 9-валентна вакцина захищає від 9 найбільш поширених типів ВПЛ, 7 з яких є високоонкогенними», – нагадують у МОЗ.

Водночас безкоштовне однократне щеплення проти ВПЛ для дівчат за національним календарем здійснюється у 75 країнах, а вакцинація проти ВПЛ включена до національних програм імунізації в 149 країнах світу.

Важливість профілактичної вакцинації проти ВПЛ:

Україна гармонізує Календар профілактичних щеплень відповідно до міжнародних підходів;

Профілактична вакцинація покликана зменшити захворюваність на рак шийки матки та інші хвороби, пов'язані з ВПЛ;

Вакцинація рекомендована до початку статевого життя, бо саме в такій ситуації вакцина має найвищу ефективність, якщо її застосовувати до інфікування.

Перші поставки вакцини очікуються наприкінці 2025 року, повідомили у відомстві, наголосивши, що закупівля здійснена за механізмом керованого доступу, який дозволяє отримати препарати за вигідною ціною завдяки прямим перемовинам з виробником.

Нагадаємо, Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA) схвалило першу у світі вакцину для профілактики ВІЛ компанії Gilead Sciences.

Також «Главком» писав, що американські вчені розробили інноваційну вакцину Epigraph, здатну захищати від багатьох штамів грипу А, включаючи небезпечні варіанти вірусу, що циркулюють серед людей, свиней та птахів.