Працюватиме 10 років: вчені розробили універсальну вакцину від усіх форм грипу

Нова стратегія вакцинації ґрунтується на комп'ютерному аналізі понад 6 тис. штамів вірусу грипу, що з'явилися за останнє століття

Американські вчені з Університету Небраски-Лінкольна розробили інноваційну вакцину під назвою Epigraph, здатну захищати від багатьох штамів грипу А, включаючи небезпечні варіанти вірусу, що циркулюють серед людей, свиней та птахів. Про це повідомляє «Главком», із посиланням на ksnblocal4.com.

«Щорічні щеплення від грипу можуть залишитись у минулому завдяки новій стратегії вакцинації, розробленій та випробуваній вірусологом Університету Небраски Еріком Вівером та його командою», – йдеться у матеріалі.

Результати шестимісячного випробування продемонстрували тривалу імунну відповідь, яка, за прогнозами, може зберігатися до десяти років. «Це дослідження закладає основу для розробки універсальних вакцин проти грипу, щоб людям не довелося щороку звертатися до лікаря та робити щеплення від грипу». Ця вакцина захистить вас від різних штамів, які існують» – сказав Ерік Вівер.

Нова стратегія вакцинації ґрунтується на комп'ютерному аналізі понад 6 тис. штамів вірусу грипу, що з'явилися за останнє століття.

Спеціально розроблене програмне забезпечення Epigraph ідентифікувало найбільш стійкі епітопи – ділянки вірусу, що викликають імунну відповідь. Це дозволило створити «універсальний» препарат, ефективний проти штамів, що постійно мутують.

Тести на свинях показали, що Epigraph забезпечує захист від 12 різних штамів, включаючи пандемічний H1N1 2009 року.

«Вакцина Epigraph, названа на честь комп'ютерного програмного забезпечення, яке використовувалося для її розробки, значно перевершила комерційну вакцину, засновану на природних штамах з подібними імуногенами», – йдеться у статті.

Особливу цінність розробці надає здатність запобігати зоонозній (між тваринами та людьми) передачі вірусу.

Дослідники планують розширити тестування вакцини проти штамів H1 та H3, найпоширеніших серед людей. Успішні результати можуть покласти край необхідності щорічної вакцинації та значно знизити глобальну захворюваність на грип.

Раніше стало відомо, що вчені з Корнеллського університету розробили нову вакцину, здатну забезпечувати тривалий захист від Covid-19 та грипу. Інноваційна вакцина не тільки забезпечує захист від Covid-19 та грипу, але й не потребує складних умов зберігання, що значно спрощує її транспортування та використання.