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У США схвалено першу у світі вакцину від ВІЛ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У США схвалено першу у світі вакцину від ВІЛ
Вакцина вже пройшла клінічні випробування
фото з відкритих джерел

Препарат Yeztugo тільки запобігає передачі ВІЛ, але не блокує інші хвороби, що передаються статевим шляхом

Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA) схвалило першу у світі вакцину для профілактики ВІЛ компанії Gilead Sciences. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ScienceAlert

Вакцина вже пройшла клінічні випробування. Препарат під назвою Yeztugo потрібно колоти двічі на рік.

Зазначається, що препарат, розроблений компанією Gilead Sciences, пропонує новий потужний спосіб боротьби з ВІЛ. Очікується, що він знизить ризик передавання ВІЛ більш ніж на 99,9% у дорослих і підлітків, що робить його функціонально схожим із потужною вакциною.

Компанія Gilead Sciences провела два великих клінічних випробування препарату. Перше дослідження, в якому взяли участь понад 2000 жінок з країн Африки на південь від Сахари, призвело до зниження рівня передачі вірусу на 100%. У другому дослідженні, в якому взяли участь понад 2000 чоловіків і жінок, було зареєстровано лише два випадки зараження. Тобто рівень ефективності профілактики передачі ВІЛ становив 99,9%. При цьому препарат набагато ефективніший за профілактичні таблетки від ВІЛ. Вчені виявили такі побічні ефекти у препарату, який потрібно колоти двічі на рік, як реакції в місці ін'єкції, головний біль і нудоту.

У компанії Gilead Sciences кажуть, що препарат Yeztugo тільки запобігає передачі ВІЛ, але не блокує інші хвороби, що передаються статевим шляхом.

Аналітики оцінюють, що вартість препарату в США може досягти 25 тис. дол. на рік. Проте остаточна ціна поки невідома.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчені з Корнеллського університету розробили нову вакцину, здатну забезпечувати тривалий захист від Covid-19 та грипу. Новий препарат вирішує дві ключові проблеми вакцин: необхідність зберігання при екстремально низьких температурах і недостатню ефективність. Інноваційна вакцина не тільки забезпечує захист від Covid-19 та грипу, але й не потребує складних умов зберігання, що значно спрощує її транспортування та використання, особливо у країнах з обмеженими ресурсами.

Теги: вакцинація США ВІЛ/СНІД

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