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    Новини здоров'я

    МОЗ: Щотижня від раку молочної залози помирають більше 100 українок

    Профілактичні обстеження та здоровий спосіб життя — надійний шанс врятуватися від хвороби
    Щотижня від раку молочної залози помирають більше 100 українок. Такі дані «Главкому» надало Міністерство охорони здоров’я України. Кожна жінка має проходити обстеження у мамолога раз на рік: до 40 років – це ультразвукова діагностика, після – обов’язкова щорічна мамографія. Якщо рак молочної
    • Сьогодні, 15:01
    • Розсилка
    Кожна жінка має проходити обстеження у мамолога раз на рік
    Кожна жінка має проходити обстеження у мамолога раз на рік

    Профілактичні обстеження та здоровий спосіб життя — надійний шанс врятуватися від хвороби

    Щотижня від раку молочної залози помирають більше 100 українок. Такі дані «Главкому» надало Міністерство охорони здоров’я України.

    Кожна жінка має проходити обстеження у мамолога раз на рік: до 40 років – це ультразвукова діагностика, після – обов’язкова щорічна мамографія.

    Якщо рак молочної залози виявити на I стадії, він виліковний у 95% жінок. Натомість кожній четвертій жінці рак грудей діагностують вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується.

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    У Міністерстві зазначають, що значно знижує ризик розвитку раку здоровий спосіб життя - регулярна фізична активність, підтримка здорової ваги тіла, а також здорове харчування.

    Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого, відзначається Всесвітній день боротьби проти раку. Наразі в усьому світі спостерігається тенденція до збільшення захворюваності на рак.

    Також читайте матеріал «Главкома» - «Активіст проекту СanceL-R Інеса Матюшенко: Моя мета - змінити ставлення суспільства до онкології»

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