МОЗ: в Україні продовжує знижуватися захворюваність на кір



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Вакцинація від кору

З початку року на кір захворіли 56 тис. 390 осіб

Захворюваність на кір в Україні продовжує знижуватися. Згідно з даними МОЗ на 22 липня, за минулий тиждень на кір захворіли 290 осіб - 145 дорослих і 145 дітей.

Протягом 12-18 липня найбільше з усіх нових випадків кору зареєстровано в Києві (30 хворих: 25 дорослих і 5 дітей), у Закарпатській (8 дорослих і 21 дитина), Дніпропетровській (19 дорослих і 10 дітей), Хмельницькій (21: 10 дорослих і 11 дітей) і Київській (10 дорослих і 11 дітей) областях.

З початку року (з 28 грудня 2018-го до 11 липня 2019 року) на кір захворіли 56 390 осіб - 26 500 дорослих і 29 890 дітей, а від ускладнень кору померло 18 осіб. З літа 2017 року на кір захворіли майже 115 тисяч осіб, 39 з яких померли.

Як відомо, Україна очолила список країн із найбільшим зафіксованим поширенням кору у 2018 році.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров’я України повідомило про скасування вікових обмежень на безоплатну вакцинацію від кору.