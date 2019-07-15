Україна очолила список країн з найбільшим поширенням кору у 2018 році



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Також до дясятки увійшли Конго, Мадагаскар, Ліберія, Сомалі, Сербія, Грузія, Ємен та Румунія

Україна очолила список країн із найбільшим зафіксованим поширенням кору у 2018 році.

Про це повідомляє ЮНІСЕФ.

Також до дясятки увійшли Конго, Мадагаскар, Ліберія, Сомалі, Сербія, Грузія, Ємен та Румунія.

«І хоча (Україні – ред.) наразі вдалося здійснити вакцинацію понад 90% своїх немовлят, охоплення вакциною було низьким протягом декількох років, залишаючи велику кількість старших дітей і дорослих у небезпеці», – йдеться у заяві організації.

З початку цього року на кір захворіло понад 56 тисяч людей - це більше ніж протягом всього 2018 року.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров’я України повідомило про скасування вікових обмежень на безоплатну вакцинацію від кору.