МОЗ затвердило новий перелік протипоказань до вакцинації



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Скалецька заявила, що надмірно обтяжений перелік протипоказань до проведення щеплень був перепоною для охоплення вакцинацією населення

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька підписала наказ, яким затверджено новий перелік протипоказань до проведення вакцинації.

Про це вона повідомила у Facebook.

«Підписала наказ, яким актуалізовано перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень. Тепер слово за Міністерством юстиції України, яке повинно забезпечити державну реєстрацію цього наказу», – написала Скалецька.

Вона також наголосила, що надмірно обтяжений перелік протипоказань до проведення щеплень був перепоною для охоплення вакцинацією населення.

«Новий перелік протипоказань розроблено з урахуванням рекомендацій Національної технічної групи експертів з питань імунізації, які базуються на доказовій медицині та рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я і Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC)», – наголосила міністр.

Крім того, вона нагадала, що одним з завдань уряду є забезпечення рівня охоплення щепленням населення не нижче 95%.