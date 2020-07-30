Катастрофа МАУ: стали відомі результати переговорів з Іраном



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У Києві завершилися перемовини з іранською делегацією щодо компенсації за збиття літака МАУ

В ході зустрічі члени Координаційної групи вчергове закликали Іран здійснити повну компенсацію за збиття українського літака

У Києві завершилися переговори Афганістану, Британії, Канади, Швеції та України з представниками Ірану щодо катастрофи літака МАУ поблизу Тегерану. Сторони обговорювали компенсації сім’ям жертв збитого рейсу PS752.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

В ході зустрічі члени Координаційної групи вчергове закликали Іран здійснити повну компенсацію за збиття українського літака та провести повне, прозоре та незалежне розслідування трагедії відповідно до міжнародних стандартів.

«У тому числі забезпечити притягнення винних до відповідальності та встановлення справедливості для сімей постраждалих від цієї жахливої трагедії», - йдеться в заяві Координаційної групи.

Крім того, сторони обговорили підготовку та організацію наступних раундів переговорів щодо катастрофи літака МАУ.

Раніше МЗС оприлюднило інформацію з «чорних скриньок» збитого літака МАУ.

Також повідомлялось, що у Франції фахівці успішно завершили розшифровку даних обидвох «чорних скриньок» збитого у січні над Тегераном літака МАУ.

Нагадаємо, 20 липня у Франції успішно завантажили дані з «чорного ящика» збитого літака МАУ; у розшифровці бортових самописців приймають участь і українські фахівці.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

13 червня уряд Ірану направив офіційний запит до Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції. Вони просили допомогти з розшифровкою «чорних скриньок» літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який був збитий у січні цього року під Тегераном.

Влада Франції та Ірану підписали угоду про технічне співробітництво з цього питання 4 липня.