На Львівщині закрили Святоуспенівську лавру через коронавірус у монахів



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На Львівщині закрили Святоуспенівську лавру через коронавірус у монахів

Монахи перебувають під наглядом лікарів

Святоуспенівську унівську лавру УГКЦ, що на Львівщині, закрили на карантин через виявлення випадків коронавірусу серед монахів.

Про це повідомляється на сторінці лаври у Facebook.

«Святоуспенська унівська лавра з причин виявлення ПЛР тестом випадків захворювання на Covid-19 (коронавірус) закриває свою територію для доступу інших осіб. З цього приводу до відкликання усі публічні богослужіння будуть скасовані. Просимо ваших молитов за одужання братії», — йдеться у повідомленні.

Монахи перебувають під наглядом лікарів.

У повідомленнях не зазначається, скільки саме монахів лаври захворіло на коронавірус.

«Усі наші отці і брати перебувають під турботливою опікою і наглядом лікарів, яким висловлюємо вдячність!», - написав синкел у справах монашества у Львівській Архиєпархії УГКЦ Юстин Бойко.

к повідомлялося, МОЗ завтра поділить Україну на чотири карантинні зони.

До відома, в Україні станом на ранок 30 липня зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусу, це на 175 випадків більше, ніж учора (1022).

Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 68 794 українців. Одужали 38 154 людини, померли від початку пандемії - 1 673 особи.