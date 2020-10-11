Олег Винник вилікувався від коронавірусу



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Олег Винник вилікувався від коронавірусу

Винник заявив, що подальші заплановані концерти відбудуться

Співак Олег Винник заявив, що видужав від коронавірусу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Артист записав ролик, в якому повідомив, що отримав негативний тест на Covid-19. Через хворобу Винник та його партнерка по проєкту «Танці з зірками» Олена Шоптенко були змушені пропустити шостий ефір шоу.

«Любі мої, у мене хороші новини! Днями отримав негативний тест на Covid-19, почуваю себе добре і з новими силами готовий працювати для вас! Усі подальші заплановані концерти відбудуться! Тож до зустрічі, бажаю усім здоров’я!», – зазначив виконавець.

Раніше повідомлялося, що співак Олег Винник захворів на коронавірус.