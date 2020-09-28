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    Олег Винник захворів на коронавірус

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    Олег Винник захворів на коронавірус - Олег Винник захворів на коронавірус
    Олег Винник захворів на коронавірус

    Позитивний тест на вірус здала також партнерша Винника за шоу хореограф Олена Шоптенко

    Сьогодні під час шоу «Танці з зірками 2020» ведучі оголосили, що співак Олег Винник та хореограф Олена Шоптенко захворіли. В учасників проєкту виявили коронавірус.

    Ведучі шоу заявили, що Винник сьогодні мав продемонструвати своє почуття гумору, перетворившись в Голохвастова з кінофільму «За двома зайцями», але, на жаль, глядачі не зможуть побачити свого кумира в новому образі.

    Олег Винник розповів, що має двосторонню пневмонію, викликану коронавірусом.

    Він зазначив, що не може стояти більше 10 хв. і почувається дуже погано незважаючи на, що у нього легка форма коронавірусу.

    Недугу діагностували і в партнерки співака – хореографа Олени Шоптенко. Танцівниця перебуває на самоізоляції вдома.

    Нагадаємо, що відома телеведуча Марічка Падалко та двоє її дітей захворіли на Covid-19.

    Як повідомлялося, перша леді України Олена Зеленська заявила, що лікувалася від коронавірусу протягом двох тижнів. Загалом хвороба і відновлення після неї зайняли більше місяця.

    У відомої телеведучої Ольги Фреймут теж виявили коронавірус.


    Олег Винник співак вірус коронавірус
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