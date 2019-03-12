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    Здоров'я

    Петиція за легалізацію медичної марихуани зібрала потрібні 25 тисяч підписів

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    30 січня 2019 року на сайті Верховної Ради зареєстрували петицію з вимогою внести зміни до законодавства, щоб легалізувати канабіс&nbsp; - Петиція за легалізацію медичної марихуани зібрала потрібні 25 тисяч підписів
    30 січня 2019 року на сайті Верховної Ради зареєстрували петицію з вимогою внести зміни до законодавства, щоб легалізувати канабіс 

    Автори петиції вимагають законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до препаратів з канабісу під час лікування хронічного болю

    Петиція до Верховної Ради з вимогою легалізувати використання канабісу у медичних і наукових цілях набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду її комітетом парламенту. 

    Автори петиції вимагають законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до препаратів з канабісу під час лікування хронічного болю та низки інших хвороб, у тому числі, хвороби Альцгеймера, Паркінсона, втрати ваги під час СНІДу, а також різних форм склерозу та інших важких хвороб.

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    Парламентарів закликали шляхом зміни законодавства створити належні умови для повноцінного застосування рослин у медичній та науковій діяльності, в тому числі, з метою розробки, клінічних досліджень та державної реєстрації лікарських засобів чи протоколів лікування, що передбачають використання продуктів з вмістом канабіноїдів.

    Також петицією вимагається врегулювати питання легального обігу продуктів, що містять канабіноїди.

    Підписантами петиції виступили низка українських правозахисних громадських організацій, зокрема, «Українська Асоціація Медичного Канабісу», БФ «Діти з гемофілією», БФ «Пацієнти України» та інші.

    Нагадаємо, 30 січня на сайті Верховної Ради зареєстрували петицію з вимогою внести зміни до законодавства, щоб канабіс можна було використовувати у медичних та наукових цілях.

    Очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун підтримала петицію і закликала сприятилегалізації медичного канабісу.

    Супрун пояснила, що медичний канабіс застосовують при таких захворюваннях як хвороба Альцгеймера, ракові захворювання, хронічний біль, синдром подразненого кишківника, в тому числі хвороба Крона та виразковий коліт, множинний склероз, а також епілепсія.

    Як повідомлялося, у США у вишах почали відкривати програми підготовки фахівців з канабісу.

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