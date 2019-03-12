Петиція за легалізацію медичної марихуани зібрала потрібні 25 тисяч підписів



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30 січня 2019 року на сайті Верховної Ради зареєстрували петицію з вимогою внести зміни до законодавства, щоб легалізувати канабіс

Автори петиції вимагають законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до препаратів з канабісу під час лікування хронічного болю

Петиція до Верховної Ради з вимогою легалізувати використання канабісу у медичних і наукових цілях набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду її комітетом парламенту.

Автори петиції вимагають законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до препаратів з канабісу під час лікування хронічного болю та низки інших хвороб, у тому числі, хвороби Альцгеймера, Паркінсона, втрати ваги під час СНІДу, а також різних форм склерозу та інших важких хвороб.

Парламентарів закликали шляхом зміни законодавства створити належні умови для повноцінного застосування рослин у медичній та науковій діяльності, в тому числі, з метою розробки, клінічних досліджень та державної реєстрації лікарських засобів чи протоколів лікування, що передбачають використання продуктів з вмістом канабіноїдів.

Також петицією вимагається врегулювати питання легального обігу продуктів, що містять канабіноїди.

Підписантами петиції виступили низка українських правозахисних громадських організацій, зокрема, «Українська Асоціація Медичного Канабісу», БФ «Діти з гемофілією», БФ «Пацієнти України» та інші.

Нагадаємо, 30 січня на сайті Верховної Ради зареєстрували петицію з вимогою внести зміни до законодавства, щоб канабіс можна було використовувати у медичних та наукових цілях.

Очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун підтримала петицію і закликала сприятилегалізації медичного канабісу.

Супрун пояснила, що медичний канабіс застосовують при таких захворюваннях як хвороба Альцгеймера, ракові захворювання, хронічний біль, синдром подразненого кишківника, в тому числі хвороба Крона та виразковий коліт, множинний склероз, а також епілепсія.

Як повідомлялося, у США у вишах почали відкривати програми підготовки фахівців з канабісу.