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Приїхав в Україну лікувати зуби: історія британця, якого не злякали ракетні обстріли

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Приїхав в Україну лікувати зуби: історія британця, якого не злякали ракетні обстріли
Раніше Річард Хоу мешкав в Україні
фото: Daily Mail

Причиною такої ризикової поїздки стали британські ціни на стоматологічні послуги

Британець Річард Хоу вирушив до України через нестерпний зубний біль. Причиною такої ризикової поїздки стали британські ціни на стоматологічні послуги. Про це повідомляє Daily Mail

Житель графства Кембріджшир на сході Англії Річард Хоу через нестерпний зубний біль зважився поїхати до Києва, попри постійну загрозу російських ракетних ударів та інших провокацій від ворога.

Чоловік зазначає, що причиною такої ризикової поїздки стали британські ціни на стоматологічні послуги. Він розповів, що коли спробував записатися на прийом через абсцес під зубом, з'ясувалося, що лікування коштуватиме йому мінімум 875 фунтів стерлінгів плюс 75 фунтів за невідкладну допомогу.

Дружина Хоу – українка. Раніше чоловік приблизно 12 років прожив у Києві. Він поїхав до Великої Британії лише за місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У нього залишилися контакти в одній зі столичних клінік, тож він вирішив звернутися.

«Дантист сказав, що буде радий мене бачити, тому я полетів до Любліна і сів на поїзд до Києва», – розповів Хоу.

Поїздка обійшлася йому у 100 фунтів стерлінгів в один бік. Оскільки він має будинок у Києві, то проживання було безкоштовним.

«Я скористався можливістю, щоб пройти повне обстеження, поки я був там, і дізнався, що мені потрібнен кореневий канал та пломба. І коли я побачив рахунок, я зрозумів, що воно було того варте», – додав британець.

У підсумку лікування обійшлося чоловікові у половину тієї суми, яку він мав заплатити вдома.

Раніше повідомлялося, що вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження).

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