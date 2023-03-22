Вчені назвали продукти, які знижують ризик раку у чоловіків

Щоб уникнути смертельної хвороби, варто стежити за харчуванням

У чоловіків, які регулярно вживають різнокольорові фрукти та овочі, рідше діагностується рак простати. Про це свідчать дані нового дослідження вчених Університету Південної Австралії.

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Рак передміхурової залози залишається одним із найбільш поширених та смертельних видів раку у чоловіків. Однак можливість розвитку цієї хвороби можна знизити, якщо стежити за своїм харчуванням.

Нове дослідження раку простати

Уже відомо, що велика кількість молочних продуктів та нестача вітаміну Е в раціоні підвищує ризик розвитку раку простати, проте цього разу дослідники з Університету Південної Австралії виявили зв'язок між цим захворюванням та концентраціями конкретних мікроелементів у плазмі крові.

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Вчені порівняли концентрації мікроелементів у плазмі крові 106 хворих на рак простати та 132 здорових чоловіків. Вони виявили у плазмі крові хворих на рак низькі рівні лікопіну та селену, але високі рівні заліза, сірки та кальцію.

Фрукти та овочі знижують ризик раку простати

У зв'язку з цим для профілактики виникнення пухлин дослідники рекомендують чоловікам частіше вживати в їжу продукти, багаті на лікопін (помідори, дині, папайю, виноград, персики, кавуни та журавлину) та селен (біле м'ясо, рибу, молюсків, яйця та горіхи). При цьому натуральні джерела мікроелементів, підкреслюють вони, корисніші за вітамінні добавки, ефективність яких сильно обмежена.

Один зі способів досягти достатньої кількості корисних мікроелементів у раціоні – перейти на середземноморську або азіатську дієти. Щобільше, високі рівні лікопіну і селену в плазмі знижують не тільки ризик розвитку ракової пухлини, а й ступінь пошкодження ДНК після радіотерапії, одного з основних способів лікування цього виду раку.

До слова, вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження).