Що таке постковідний синдром: які симптоми та як його лікувати
До 80% людей страждають від наслідків коронавірусу ще протягом кількох місяців
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Виходячи з результатів деяких досліджень, до 80% людей страждають від наслідків коронавірусу ще протягом кількох місяців. Таке явище називають «постковідний синдом» або ж «тривалий ковід».
Причому навіть ті, хто переніс коронавірус в легкій формі, ризикують отримати ускладнення.
Американський Центр по контролю і профілактиці захворювань після досліджень з'ясував, що третина таких пацієнтів ще 2–3 тижні повертаються до тієї норми здоров'я, яка була до хвороби. А ті, хто хворів у важкій формі, можуть повертатися до норми місяцями.
І чим старша людина, чим більше у неї хронічних хвороб, тим складніше відновлення.
Три групи симптомів постковідного синдрому
Експерти виділяють три групи симптомів постковідного синдрому – від найбільш до найменш поширених.
Найчастіше на «тривалий ковід» можуть вказувати:
- втома;
- кашель;
- біль у грудях;
- біль в суглобах;
- задишка.
Рідше зустрічаються такі ознаки:
- труднощі з концентрацією уваги («туман в голові«);
- депресія;
- біль у м'язах;
- головний біль;
- періодична лихоманка;
- прискорене серцебиття.
Більш серйозні, але менш поширені симптоми:
- запалення серцевого м'яза;
- порушення функції легень;
- гостре ураження нирок;
- висипання, випадання волосся;
- проблеми з нюхом і смаком;
- депресія, тривога, зміна настрою.
Інфекціоніст каже, що такі симптоми не можна ігнорувати, навіть якщо аналізи говорять, що ви в нормі. Позаяк не виключено, що Covid–19 спровокував аутоімунні або хронічні захворювання.
Інструкція по самостійній реабілації після Covid–19
Для того, щоб контролювати свій стан після одужання в ВООЗ навіть випустили спеціальну інструкцію по самостійній реабілітації:
- Контроль утрудненого дихання
Після виписки з лікарні може зберігатися відчуття нестачі повітря. Причому часто – це більше психологічний стан. Лікарі радять зберігати спокій, активніше рухатися, виконувати дихальну гімнастику.
- Фізичні навантаження
Вправи для відновлення легенів виконувати потрібно, але при цьому не можна себе сильно завантажувати.
- Відновлення голосу
У людини, яка перехворіла на коронавірус, може пропасти голос. При можливості намагайтеся «розговоритися» – робіть це голосніше, а не пошепки. А якщо втомилися, знизьте голос. Пити рідину краще маленькими ковтками.
- Труднощі при ковтанні
Ретельно пережовуйте їжу. При необхідності подрібнюйте продукти і приймайте маленькими порціями.
- Відновлення пам'яті, відхід від депресії і позбавлення від почуття страху
Слухайте приємну музику, грайте в ігри та головоломки, розгадуйте кросворди. Антидепресанти можуть негативно вплинути на ослаблений імунітет людини, тому замініть таблетки фізичною активністю і прогулянками на свіжому повітрі. Плануйте день з ранку, записуйте справи в блокнот, а потім підглядайте в нього.Після одужання своєчасний візит до лікаря допоможе тим хто перехворів впоратися з постковідним синдромом.
При серйозних симптомах «тривалого ковіда» краще зверніться за допомогою до лікаря.
Раніше лікарка-інфекціоніст Ольга Голубовська застерегла від вживання антибіотиків при Covid-19.
Зазначимо, що Ольга Голубовська лікувала п'ятого президента Петра Порошенка від коронавірусу. Коли він одужав, він подякував їй за те, що «за півтора тижня поставила його на ноги».