Що таке постковідний синдром: які симптоми та як його лікувати

Людина може до місяця перебуває на лікарняному після одужання

До 80% людей страждають від наслідків коронавірусу ще протягом кількох місяців

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Лікарка–інфекціоністка з Кривого Рогу Світлана Куніцина розповіла про так званий «постковідний синдром– залишкові явища після перенесеного коронавірусу, які ще довгий час не дають жити повноцінно.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Виходячи з результатів деяких досліджень, до 80% людей страждають від наслідків коронавірусу ще протягом кількох місяців. Таке явище називають «постковідний синдом» або ж «тривалий ковід».

Причому навіть ті, хто переніс коронавірус в легкій формі, ризикують отримати ускладнення.

Американський Центр по контролю і профілактиці захворювань після досліджень з'ясував, що третина таких пацієнтів ще 2–3 тижні повертаються до тієї норми здоров'я, яка була до хвороби. А ті, хто хворів у важкій формі, можуть повертатися до норми місяцями.

І чим старша людина, чим більше у неї хронічних хвороб, тим складніше відновлення.

Три групи симптомів постковідного синдрому

Експерти виділяють три групи симптомів постковідного синдрому – від найбільш до найменш поширених.

Найчастіше на «тривалий ковід» можуть вказувати:

втома;

кашель;

біль у грудях;

біль в суглобах;

задишка.

Рідше зустрічаються такі ознаки:

труднощі з концентрацією уваги («туман в голові«);

депресія;

біль у м'язах;

головний біль;

періодична лихоманка;

прискорене серцебиття.

Більш серйозні, але менш поширені симптоми:

запалення серцевого м'яза;

порушення функції легень;

гостре ураження нирок;

висипання, випадання волосся;

проблеми з нюхом і смаком;

депресія, тривога, зміна настрою.

Інфекціоніст каже, що такі симптоми не можна ігнорувати, навіть якщо аналізи говорять, що ви в нормі. Позаяк не виключено, що Covid–19 спровокував аутоімунні або хронічні захворювання.

Інструкція по самостійній реабілації після Covid–19

Для того, щоб контролювати свій стан після одужання в ВООЗ навіть випустили спеціальну інструкцію по самостійній реабілітації:

Контроль утрудненого дихання

Після виписки з лікарні може зберігатися відчуття нестачі повітря. Причому часто – це більше психологічний стан. Лікарі радять зберігати спокій, активніше рухатися, виконувати дихальну гімнастику.

Фізичні навантаження

Вправи для відновлення легенів виконувати потрібно, але при цьому не можна себе сильно завантажувати.

Відновлення голосу

У людини, яка перехворіла на коронавірус, може пропасти голос. При можливості намагайтеся «розговоритися» – робіть це голосніше, а не пошепки. А якщо втомилися, знизьте голос. Пити рідину краще маленькими ковтками.

Труднощі при ковтанні

Ретельно пережовуйте їжу. При необхідності подрібнюйте продукти і приймайте маленькими порціями.

Відновлення пам'яті, відхід від депресії і позбавлення від почуття страху

Слухайте приємну музику, грайте в ігри та головоломки, розгадуйте кросворди. Антидепресанти можуть негативно вплинути на ослаблений імунітет людини, тому замініть таблетки фізичною активністю і прогулянками на свіжому повітрі. Плануйте день з ранку, записуйте справи в блокнот, а потім підглядайте в нього.

Після одужання своєчасний візит до лікаря допоможе тим хто перехворів впоратися з постковідним синдромом.

При серйозних симптомах «тривалого ковіда» краще зверніться за допомогою до лікаря.

Раніше лікарка-інфекціоніст Ольга Голубовська застерегла від вживання антибіотиків при Covid-19.

Зазначимо, що Ольга Голубовська лікувала п'ятого президента Петра Порошенка від коронавірусу. Коли він одужав, він подякував їй за те, що «за півтора тижня поставила його на ноги».