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    Здоров'я

    Що таке постковідний синдром: які симптоми та як його лікувати

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    Людина може до місяця перебуває на лікарняному після одужання - Що таке постковідний синдром: які симптоми та як його лікувати
    Людина може до місяця перебуває на лікарняному після одужання

    До 80% людей страждають від наслідків коронавірусу ще протягом кількох місяців

    Лікарка–інфекціоністка з Кривого Рогу Світлана Куніцина розповіла про так званий «постковідний синдром» – залишкові явища після перенесеного коронавірусу, які ще довгий час не дають жити повноцінно.

    Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

    Виходячи з результатів деяких досліджень, до 80% людей страждають від наслідків коронавірусу ще протягом кількох місяців. Таке явище називають «постковідний синдом» або ж «тривалий ковід».

    Причому навіть ті, хто переніс коронавірус в легкій формі, ризикують отримати ускладнення.

    Американський Центр по контролю і профілактиці захворювань після досліджень з'ясував, що третина таких пацієнтів ще 2–3 тижні повертаються до тієї норми здоров'я, яка була до хвороби. А ті, хто хворів у важкій формі, можуть повертатися до норми місяцями.

    І чим старша людина, чим більше у неї хронічних хвороб, тим складніше відновлення.

    Три групи симптомів постковідного синдрому

    Експерти виділяють три групи симптомів постковідного синдрому – від найбільш до найменш поширених.

    Найчастіше на «тривалий ковід» можуть вказувати:

    • втома;
    • кашель;
    • біль у грудях;
    • біль в суглобах;
    • задишка.

    Рідше зустрічаються такі ознаки:

    • труднощі з концентрацією уваги («туман в голові«);
    • депресія;
    • біль у м'язах;
    • головний біль;
    • періодична лихоманка;
    • прискорене серцебиття.

    Більш серйозні, але менш поширені симптоми:

    • запалення серцевого м'яза;
    • порушення функції легень;
    • гостре ураження нирок;
    • висипання, випадання волосся;
    • проблеми з нюхом і смаком;
    • депресія, тривога, зміна настрою.

    Інфекціоніст каже, що такі симптоми не можна ігнорувати, навіть якщо аналізи говорять, що ви в нормі. Позаяк не виключено, що Covid–19 спровокував аутоімунні або хронічні захворювання.

    Інструкція по самостійній реабілації після Covid19

    Для того, щоб контролювати свій стан після одужання в ВООЗ навіть випустили спеціальну інструкцію по самостійній реабілітації:

    • Контроль утрудненого дихання

    Після виписки з лікарні може зберігатися відчуття нестачі повітря. Причому часто – це більше психологічний стан. Лікарі радять зберігати спокій, активніше рухатися, виконувати дихальну гімнастику.

    • Фізичні навантаження

    Вправи для відновлення легенів виконувати потрібно, але при цьому не можна себе сильно завантажувати.

    • Відновлення голосу

    У людини, яка перехворіла на коронавірус, може пропасти голос. При можливості намагайтеся «розговоритися» – робіть це голосніше, а не пошепки. А якщо втомилися, знизьте голос. Пити рідину краще маленькими ковтками.

    • Труднощі при ковтанні

    Ретельно пережовуйте їжу. При необхідності подрібнюйте продукти і приймайте маленькими порціями.

    • Відновлення пам'яті, відхід від депресії і позбавлення від почуття страху

    Слухайте приємну музику, грайте в ігри та головоломки, розгадуйте кросворди. Антидепресанти можуть негативно вплинути на ослаблений імунітет людини, тому замініть таблетки фізичною активністю і прогулянками на свіжому повітрі. Плануйте день з ранку, записуйте справи в блокнот, а потім підглядайте в нього.

    Після одужання своєчасний візит до лікаря допоможе тим хто перехворів впоратися з постковідним синдромом.

    При серйозних симптомах «тривалого ковіда» краще зверніться за допомогою до лікаря.

    Раніше лікарка-інфекціоніст Ольга Голубовська застерегла від вживання антибіотиків при Covid-19.

    Зазначимо, що Ольга Голубовська лікувала п'ятого президента Петра Порошенка від коронавірусу. Коли він одужав, він подякував їй за те, що «за півтора тижня поставила його на ноги».

    Теги: Facebook імунітет коронавірус
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