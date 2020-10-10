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    Здоров'я

    Інфекціоніст застерегла від вживання антибіотиків при Covid-19

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    Інфекціоніст застерегла від вживання антибіотиків при Covid-19 - Інфекціоніст застерегла від вживання антибіотиків при Covid-19
    Інфекціоніст застерегла від вживання антибіотиків при Covid-19

    В Міністерстві охорони здоров’я зараз оновили протокол лікування, де різко обмежили обсяг антибактеріальних засобів

    Рутинне призначення з амбулаторного етапу антибіотиків всім підряд хворим коронавірусним захворюванням є помилкою.

    Про це заявила інфекціоніст, заслужений лікар України Ольга Голубовська в ефірі програми «Свобода слова з Савіком Шустером».

    «З цим боротися дуже складно. Користуючись нагодою, хочу широко звернутися – треба розуміти, що навіть в розпал хвороби настає – це не вірусне ураження печінки і не бактеріальне – це вірус-індуковане імунне ураження легень», – пояснила вона.

    Голубовська зазначила, що антибіотики призначають з профілактичною метою, можуть призначати, групам ризику.

    «Рутинне призначення з амбулаторного етапу всім підряд антибіотиків – цього робити просто не можна, тому що хвороба довга, тривала, люди, вступаючи в стаціонар, за тиждень примудряються вже навіть антибіотики резерву приймати. Цього робити категорично не можна», – сказала лікар.

    Вона нагадала, що в Міністерстві охорони здоров’я зараз оновили протокол лікування, де різко обмежили обсяг антибактеріальних засобів.

    9 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей  5 804.

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