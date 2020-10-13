Перші фото Порошенка після одужання: політик дуже схуд



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Вірус дуже виснажив політика

Петро Порошенко подякував медикам і назвав їх «справжніми захисниками України»

П’ятий президент Петро Порошенко одужав від коронавірусу, однак хвороба сильно вплинула на його здоров’я. Це видно неозброєним оком, якшо подивитися на світлини Порошенка до та після захворювання.

Через коронавірус Петро Порошенко дуже схуд

З огляду на свіжі фото та відео лідера «Євросолідарності», вірус дуже виснажив 55-річного політика, який до того ж має цукровий діабет. Як відомо, такі хронічні хвороби лікарі називають небезпечними супутниками Covid-19.

Петро Порошенко завтра готовий повернутися до роботи

Водночас Порошенко не звик довго відпочивати, тож сьогодні ексглава держави заявив, що отримав негативний тест на коронавірус і 14 жовтня повернеться до роботи.

У своєму Facebook Порошенко подякував лікарям, які «за півтора тижня поставили його на ноги», зокрема Ользі Голубовській.

«Уже сім місяців пані Ольга без вихідних, мало не цілодобово самовіддано захищає українців від коронавірусау», - розповів він.

Також п'ятий президент подякував усім українським медикам і назвав їх «справжніми захисниками України».

Про те, що що п’ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус стало відомо 29 вересня.

3 жовтня, Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень.

7 жовтня дружина експрезидента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про стан Порошенка не було.

11 жовтня, п’ятий президент Петро Порошенко, хворий на Covid-19, почувається вже краще.