Спалахи ботулізму зафіксували у п’ятьох областях

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Люди захворіли після вживання консервованої продукції та солоної, в’яленої риби

У Запорізькій, Київській, Черкаській, Львівській та Харківській областях медики зафіксували нові випадки ботулізму. Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Запорізькій області.

«Погіршення стану потерпілих виникали після вживання консервованої продукції, солоної, в’яленої риби. Мають місце випадки ураження при вживанні м’ясних паштетів та консервів домашнього приготування», - розповіли у регіональному представництві Держпродспоживслужби.

Також зазначається, що перебіг захворювань оцінений як середньої важкості або важкий.

«Летальних випадків не реєструвалось», - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що у Кропивницькому зафіксували другий випадок ботулізму.

Ботулізм - це інфекційне захворювання з гострим характером перебігу. Хвороба виникає в результаті вживання в їжу продуктів харчування, які заражені токсином ботулізму, а також самими збудниками захворювання. Для даної патології характерний м'язовий параліч.

Симптоми ботулізму: Для цього захворювання характерним є інкубаційний період, що триває від кількох годин до п'яти днів. Чим коротший інкубаційний період, тим важче протікає захворювання. Для початку хвороби характерна гостра течія, яка проявляється наступними симптомами: Біль в животі.

Нудота.

Блювота.

Діарея.

Пізніше виникає здуття живота, запор, метеоризм, які виникають із-за парезу м'язів ШКТ.

Головний біль.

Температура тіла підвищується й знижується через добу.

Нездужання і загальна слабкість.

Порушення в роботі серця. Симптоми, які відрізняють ботулізм від харчового отруєння: Двоїння в очах, інші порушення зору.

Слабка реакція зіниць на світловий подразник.

Слабкість у м'язах, починається з потиличних. Хворий погано утримує голову вертикально.

Зміна тембру голосу.

Обличчя стає мало емоційним, схожим на маску.

Важко ковтати і висовувати язик.

Дихання поверхневе.

Млявість, при цьому чутливість зберігається.

Слизова ротової порожнини має яскраво-червоний колір.

Сухість у роті.

На корені язика накопичується слиз.



