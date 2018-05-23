Спалахи ботулізму зафіксували у п’ятьох областях
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Люди захворіли після вживання консервованої продукції та солоної, в’яленої риби
У Запорізькій, Київській, Черкаській, Львівській та Харківській областях медики зафіксували нові випадки ботулізму. Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Запорізькій області.
«Погіршення стану потерпілих виникали після вживання консервованої продукції, солоної, в’яленої риби. Мають місце випадки ураження при вживанні м’ясних паштетів та консервів домашнього приготування», - розповіли у регіональному представництві Держпродспоживслужби.
Також зазначається, що перебіг захворювань оцінений як середньої важкості або важкий.
«Летальних випадків не реєструвалось», - йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що у Кропивницькому зафіксували другий випадок ботулізму.
Ботулізм - це інфекційне захворювання з гострим характером перебігу. Хвороба виникає в результаті вживання в їжу продуктів харчування, які заражені токсином ботулізму, а також самими збудниками захворювання. Для даної патології характерний м'язовий параліч.
Симптоми ботулізму:
Для цього захворювання характерним є інкубаційний період, що триває від кількох годин до п'яти днів. Чим коротший інкубаційний період, тим важче протікає захворювання. Для початку хвороби характерна гостра течія, яка проявляється наступними симптомами:
- Біль в животі.
- Нудота.
- Блювота.
- Діарея.
- Пізніше виникає здуття живота, запор, метеоризм, які виникають із-за парезу м'язів ШКТ.
- Головний біль.
- Температура тіла підвищується й знижується через добу.
- Нездужання і загальна слабкість.
- Порушення в роботі серця.
Симптоми, які відрізняють ботулізм від харчового отруєння:
- Двоїння в очах, інші порушення зору.
- Слабка реакція зіниць на світловий подразник.
- Слабкість у м'язах, починається з потиличних. Хворий погано утримує голову вертикально.
- Зміна тембру голосу.
- Обличчя стає мало емоційним, схожим на маску.
- Важко ковтати і висовувати язик.
- Дихання поверхневе.
- Млявість, при цьому чутливість зберігається.
- Слизова ротової порожнини має яскраво-червоний колір.
- Сухість у роті.
- На корені язика накопичується слиз.