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    Спалахи ботулізму зафіксували у п’ятьох областях

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    Спалахи ботулізму зафіксували у п’ятьох областях

    Люди захворіли після вживання консервованої продукції та солоної, в’яленої риби

    У Запорізькій, Київській, Черкаській, Львівській та Харківській областях медики зафіксували нові випадки ботулізму. Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Запорізькій області.

    «Погіршення стану потерпілих виникали після вживання консервованої продукції, солоної, в’яленої риби. Мають місце випадки ураження при вживанні м’ясних паштетів та консервів домашнього приготування», - розповіли у регіональному представництві Держпродспоживслужби.

    Також зазначається, що перебіг захворювань оцінений як середньої важкості або важкий.

    «Летальних випадків не реєструвалось», - йдеться у повідомленні.

    Раніше стало відомо, що у Кропивницькому зафіксували другий випадок ботулізму.

    Ботулізм - це інфекційне захворювання з гострим характером перебігу. Хвороба виникає в результаті вживання в їжу продуктів харчування, які заражені токсином ботулізму, а також самими збудниками захворювання. Для даної патології характерний м'язовий параліч.

    Симптоми ботулізму: 

    Для цього захворювання характерним є інкубаційний період, що триває від кількох годин до п'яти днів. Чим коротший інкубаційний період, тим важче протікає захворювання. Для початку хвороби характерна гостра течія, яка проявляється наступними симптомами:

    • Біль в животі.
    • Нудота.
    • Блювота.
    • Діарея.
    • Пізніше виникає здуття живота, запор, метеоризм, які виникають із-за парезу м'язів ШКТ.
    • Головний біль.
    • Температура тіла підвищується й знижується через добу.
    • Нездужання і загальна слабкість.
    • Порушення в роботі серця.

    Симптоми, які відрізняють ботулізм від харчового отруєння:

    • Двоїння в очах, інші порушення зору.
    • Слабка реакція зіниць на світловий подразник.
    • Слабкість у м'язах, починається з потиличних. Хворий погано утримує голову вертикально.
    • Зміна тембру голосу.
    • Обличчя стає мало емоційним, схожим на маску.
    • Важко ковтати і висовувати язик.
    • Дихання поверхневе.
    • Млявість, при цьому чутливість зберігається.
    • Слизова ротової порожнини має яскраво-червоний колір.
    • Сухість у роті.
    • На корені язика накопичується слиз.


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