У Кропивницькому зафіксували другий випадок ботулізму

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Причиною захворювання на ботулізм стало вживання сала консервованого домашнього виготовлення

У Кропивницькому підтвердили ще один випадок ботулізму. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі, пише УНН.

16 травня поточного року до Установи надійшло повідомлення про госпіталізацію двох жителів Кіровоградщини до Кіровоградської обласної лікарні, яким було встановлено попередній діагноз – ботулізм.

Обом потерпілим провели діагностичне дослідження крові методом постановки реакції нейтралізації на білих мишах з сироватками діагностичними ботулічних типів «А», «В», і «Е».



Один з молодиків вже отримав лабораторне підтвердження діагнозу ботулізм 17.05.2018 року.



Наразі стало відомо про лабораторне підтвердження ботулізму другого хворого.



Згідно з результатом серологічного дослідження від 21.05.2018р оку – виявлено ботулотоксин типу «В», тобто діагноз ботулізм також підтверджено.



Причиною захворювання на ботулізм стало вживання сала консервованого домашнього виготовлення.



Наразі обоє потерпілих перебувають в Кіровоградській обласній лікарні та продовжують лікування.