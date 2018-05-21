У Кропивницькому зафіксували другий випадок ботулізму
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Причиною захворювання на ботулізм стало вживання сала консервованого домашнього виготовлення
У Кропивницькому підтвердили ще один випадок ботулізму. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі, пише УНН.
16 травня поточного року до Установи надійшло повідомлення про госпіталізацію двох жителів Кіровоградщини до Кіровоградської обласної лікарні, яким було встановлено попередній діагноз – ботулізм.
Обом потерпілим провели діагностичне дослідження крові методом постановки реакції нейтралізації на білих мишах з сироватками діагностичними ботулічних типів «А», «В», і «Е».
Один з молодиків вже отримав лабораторне підтвердження діагнозу ботулізм 17.05.2018 року.
Наразі стало відомо про лабораторне підтвердження ботулізму другого хворого.
Згідно з результатом серологічного дослідження від 21.05.2018р оку – виявлено ботулотоксин типу «В», тобто діагноз ботулізм також підтверджено.
Причиною захворювання на ботулізм стало вживання сала консервованого домашнього виготовлення.
Наразі обоє потерпілих перебувають в Кіровоградській обласній лікарні та продовжують лікування.