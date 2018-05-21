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    У Кропивницькому зафіксували другий випадок ботулізму

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    Причиною захворювання на ботулізм стало вживання сала консервованого домашнього виготовлення

    У Кропивницькому підтвердили ще один випадок ботулізму. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі, пише УНН

    16 травня поточного року до Установи надійшло повідомлення про госпіталізацію двох жителів Кіровоградщини до Кіровоградської обласної лікарні, яким було встановлено попередній діагноз – ботулізм.

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    Обом потерпілим провели діагностичне дослідження крові методом постановки реакції нейтралізації на білих мишах з сироватками діагностичними ботулічних типів «А», «В», і «Е».

    Один з молодиків вже отримав лабораторне підтвердження діагнозу ботулізм 17.05.2018 року.

    Наразі стало відомо про лабораторне підтвердження ботулізму другого хворого. 

    Згідно з результатом серологічного дослідження від 21.05.2018р оку – виявлено ботулотоксин типу «В», тобто діагноз ботулізм також підтверджено.

    Причиною захворювання на ботулізм стало вживання сала консервованого домашнього виготовлення.

    Наразі обоє потерпілих перебувають в Кіровоградській обласній лікарні та продовжують лікування.

     

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