Старт медреформи: міністерство роз’яснило, що має робити «первинка»

Старт кампанії з вибору лікаря первинної допомоги розпочнеться з квітня 2018 року

Міністерство охорони здоров’я України у зв’язку зі стартом медичної реформи оприлюднило перелік того, що мають зробити заклади первинної допомоги у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба МОЗ. Комунальні заклади первинної допомоги у 2018 році мають: реорганізуватися у некомерційне комунальне підприємство. «Лише медичні