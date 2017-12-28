Старт медреформи: міністерство роз’яснило, що має робити «первинка»
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Старт кампанії з вибору лікаря первинної допомоги розпочнеться з квітня 2018 року
Міністерство охорони здоров’я України у зв’язку зі стартом медичної реформи оприлюднило перелік того, що мають зробити заклади первинної допомоги у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Комунальні заклади первинної допомоги у 2018 році мають:
- реорганізуватися у некомерційне комунальне підприємство. «Лише медичні заклади у статусі комунальних некомерційних підприємств зможуть укласти договори з Національною службою здоров’я України та отримувати пряме фінансування за надані послуги з Державного бюджету», - зазначили у МОЗ.
- забезпечити комп’ютеризацію, обрати МІС та підключитися до електронної системи охорони здоров’я, отримати електронні цифрові підписи для закладу та лікарів
- привести матеріально-технічне забезпечення закладу у відповідність до Табелю технічного оснащення
- забезпечити надання ПМД у вихідні, свята та для заміни основного лікаря у відпустці, на лікарняному чи під час підвищення кваліфікації
- почати активне інформування та підписання з пацієнтами Декларацій про вибір лікаря первинної допомоги. «Старт кампанії з вибору лікаря первинної допомоги розпочнеться з квітня 2018 року. До цього часу підписання Декларацій про вибір лікаря відбувається у пілотному режимі. Це зроблено для того, щоб лікарі мали час навчитися користуватися функціоналом медичної інформаційної системи, а також для тестування центрального компонента електронної системи охорони здоров’я», - пояснили у міністерстві.
- Укласти договір з Національною службою здоров’я України. «У січні буде оголошено конкурс на посаду голови Служби, і до липня НСЗУ буде утворена та розпочне роботу», - зазначили у МОЗ.
Нагадаємо, 29 грудня президент України Петро Порошенко дав старт медичній реформі.
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