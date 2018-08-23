Супрун: 85 приватних клінік в Україні надали можливість обрати сімейного лікаря



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Сімейний лікар

Пацієнти, які підпишуть декларації з лікарями приватних закладів, будуть отримувати повний перелік послуг, як і в комунальних закладах

В Україні станом на серпень 85 приватних клінік та лікарів-підприємців підписали договори з Національною службою здоров'я, що передбачає можливість для пацієнтів обирати сімейного лікаря серед фахівців цих закладів.

Про це повідомила в.о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

«На сьогодні вже 85 приватних клінік та лікарів-підприємців підписали договори з Національною службою здоров'я України. У липні їх було всього 12», - повідомила Супрун.

За її словами, пацієнти, які підпишуть декларації з лікарями приватних закладів, будуть отримувати повний перелік послуг первинної медичної допомоги, як і в комунальних закладах.

«Для них вартість послуг оплатить Національна служба здоров’я», — зазначила очільниця МОЗ.

Повний перелік приватних клінік та лікарів-підприємців в Україні, які уклали договори з НСЗУ - дивіться тут.

Нагадаємо, раніше Супрун написала «здорову шпаргалку» для батьків школярів.