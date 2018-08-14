Супрун написала «здорову шпаргалку» для батьків школярів
-
Розсилка
Очільниця МОЗу порадила привчити дитину дотримуватись гігієни
Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала поради батькам, які з 1 вересня відправлять своїх дітей до школи.
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
«Ділюся невеличкою шпаргалкою для батьків із кроками, які необхідно зробити перед початком навчального року, щоб він був лише здоровим і корисним», - зазначила Супрун.
Очільниця МОЗу опублікувала наступні поради:
- Оберіть лікаря для дитини та пройдіть профілактичний огляд. Отримайте довідку для школи й корисні поради від вашого лікаря про профілактику хвороб у навчальному закладі. Якщо ви ще не обрали свого лікаря і не підписали декларацію з педіатром чи сімейним лікарем для дитини, то саме час це зробити! Усі послуги у вашого педіатра чи сімейного лікаря - безоплатні, їх оплачує НСЗУ Національна служба здоров'я України.
- Далі перевірте, чи є у дитини усі необхідні щеплення. Перед початком навчального року надолужте усі пропущені щеплення. Визначити найоптимальніший час уведення вакцин для найефективнішого захисту дітей від інфекційних хвороб можна за допомогою Календаря профілактичних щеплень
- Придбайте необхідні для школи речі. Існують чіткі вимоги до шкільного одягу та приладдя. Наприклад, безпечний і якісний шкільний портфель має важити не більше 1 кг, мати ортопедичну спинку і світловідбивні елементи, а шкільна форма має містити щонайменше на 50% натуральних волокон.
- Обов’язково подбайте про робоче місце дитини. Тут мають значення багато умов - від висоти парти і розміру шрифту у підручнику до освітленості.
- Привчіть дитину дотримуватись гігієни. Мити руки перед їжею і після туалету - найпростіше правило, яке захистить вашу дитину від десятка хвороб.
- І головне - налаштуйтесь психологічно. Психологічний комфорт дуже важливий як для дітей, так і для батьків.
Нагадаємо, в Міністерстві освіти і науки України заявили, що рішення про проведення свята першого дзвоника ухвалює кожен навчальний заклад окремо. У зв'язку з цим, свято школи можуть провести як 1 вересня у суботу, так і 3 вересня в понеділок.