Супрун написала «здорову шпаргалку» для батьків школярів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очільниця МОЗу порадила привчити дитину дотримуватись гігієни

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала поради батькам, які з 1 вересня відправлять своїх дітей до школи.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

«Ділюся невеличкою шпаргалкою для батьків із кроками, які необхідно зробити перед початком навчального року, щоб він був лише здоровим і корисним», - зазначила Супрун.

Очільниця МОЗу опублікувала наступні поради:

Оберіть лікаря для дитини та пройдіть профілактичний огляд. Отримайте довідку для школи й корисні поради від вашого лікаря про профілактику хвороб у навчальному закладі. Якщо ви ще не обрали свого лікаря і не підписали декларацію з педіатром чи сімейним лікарем для дитини, то саме час це зробити! Усі послуги у вашого педіатра чи сімейного лікаря - безоплатні, їх оплачує НСЗУ Національна служба здоров'я України.

Далі перевірте, чи є у дитини усі необхідні щеплення. Перед початком навчального року надолужте усі пропущені щеплення. Визначити найоптимальніший час уведення вакцин для найефективнішого захисту дітей від інфекційних хвороб можна за допомогою Календаря профілактичних щеплень

Придбайте необхідні для школи речі. Існують чіткі вимоги до шкільного одягу та приладдя. Наприклад, безпечний і якісний шкільний портфель має важити не більше 1 кг, мати ортопедичну спинку і світловідбивні елементи, а шкільна форма має містити щонайменше на 50% натуральних волокон.

Обов’язково подбайте про робоче місце дитини. Тут мають значення багато умов - від висоти парти і розміру шрифту у підручнику до освітленості.

Привчіть дитину дотримуватись гігієни. Мити руки перед їжею і після туалету - найпростіше правило, яке захистить вашу дитину від десятка хвороб.

І головне - налаштуйтесь психологічно. Психологічний комфорт дуже важливий як для дітей, так і для батьків.

Нагадаємо, в Міністерстві освіти і науки України заявили, що рішення про проведення свята першого дзвоника ухвалює кожен навчальний заклад окремо. У зв'язку з цим, свято школи можуть провести як 1 вересня у суботу, так і 3 вересня в понеділок.