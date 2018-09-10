Супрун порадила, як подолати безсоння



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Супрун радить не чекайте, «доки вас «вимкне» від втоми»

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала поради, які допоможуть налагодити повноцінний сон.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Після літнього відпочинку буває важко не тільки увійти в робочий ритм, а й повернутись до повноцінного сну. Не чекайте, доки вас «вимкне» від втоми. Є кращі шляхи, які допоможуть налагодити повноцінний сон. Він даватиме вам енергію зробити набагато більше справ, ніж години непродуктивного безсоння», - зазначила Супрун.

Вона порадила готувати очі до сну заздалегідь, тому відмовитися від перегляду телевізора, гаджета безпосередньо перед сном. Крім того, щоб мати повноцінний сон, треба слухати класичну музику.

«Дослідження показали, що класична музика або будь-яка музика, яка має повільний ритм ...допомагає швидше заснути. Слухати бажано не відразу перед сном, а десь за 30-45 хвилин. Окрім покращення якості сну, музика сприяє послабленню симптомів тривожності та депресії», - зазначила Супрун.

Вона додала, що в одному з досліджень було виявлено, що візуалізація приємної картини чи місця, сприяє швидкому розслабленню та відволікає від зайвих думок. У дослідженні люди, які застосовували візуалізацію та страждали на безсоння, засинали на 20 хвилин швидше, ніж ті, що не візуалізували.

Також для хорошого сну треба зігрівати кінцівки. «Наше тіло охолоджується завдяки процесу терморегуляції, коли ми засинаємо. Щоб посприяти цьому, науковці визначили кілька прийомів, які спрацьовують як снодійне та пришвидшують засинання. Наприклад, в цьому дослідженні було визначено, що зігрівання кінцівок, сприяє оптимальному процесу терморегуляції та посилює загальні втрати тепла тілом. Ви можете одягнути шкарпетки або ж зробити теплу ванну для ніг, щоб швидше заснути», - зазначила в.о. міністра.

Щоб краще засинати, треба стежити за раціоном: уникайти кофеїну (протягом шести годин до сну), алкоголю (протягом чотирьох годин до сну) та великої кількості їжі перед сном. Куріння також може вплинути негативно на якість сну та швидкість засинання.

Також Супрун радить читати друковану книгу, адже це прийом, який допоможе відчути сонливість.

Раніше Супрун дала поради, як боротися із «післявідпустковим синдромом».