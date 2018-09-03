Супрун дала поради, як боротися із «післявідпустковим синдромом»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Момент переходу до звичайного робочого ритму після відпустки може бути досить стресовим

Психолог-психотерапевт Денис Лавриненко поділився порадами, як побороти «післявідпустковий синдром» та повернутися до роботи чи навчання. Їх на своїй сторінці у Facebook опублікувала в.о. глави МОЗ Уляна Супрун, посилаючись на матеріал Лавриненка.

1. Харчуйтеся правильно . За дослідженнями, на відпочинку ми зазвичай дозволяємо собі більше шкідливих продуктів, отже, система травлення потребує відновлення.

. За дослідженнями, на відпочинку ми зазвичай дозволяємо собі більше шкідливих продуктів, отже, система травлення потребує відновлення. 2. Добре поспіть . Заплануйте час так, щоб перед роботою або навчанням поспати не менше 7-8 годин. Прокидайтеся трохи раніше, щоб без поспіху налаштуватися на робочий чи навчальний день та неспішно зібратися.

. Заплануйте час так, щоб перед роботою або навчанням поспати не менше 7-8 годин. Прокидайтеся трохи раніше, щоб без поспіху налаштуватися на робочий чи навчальний день та неспішно зібратися. 3. Знаходьте час на дистанціювання від джерел стресу . Час від часу побудьте наодинці із собою або спілкуйтеся лише з приємними вам людьми

. Час від часу побудьте наодинці із собою або спілкуйтеся лише з приємними вам людьми 4. Плануйте бездіяльність . Не переймайтеся, якщо з робочими планами поки не вдається. Почніть з планування відпочинку, а вже потім перейдіть до роботи.

. Не переймайтеся, якщо з робочими планами поки не вдається. Почніть з планування відпочинку, а вже потім перейдіть до роботи. 5. Якщо під час роботи ви переважно сидите — надолужуйте активність в інший час . Почніть з легкої розминки вранці, відмовтеся від використання ліфта та авто, більше ходіть пішки різними маршрутами.

. Почніть з легкої розминки вранці, відмовтеся від використання ліфта та авто, більше ходіть пішки різними маршрутами. 6. За можливості не беріться одразу за складні справи чи завдання . Починайте з легких справ, адже рівень працездатності зростає у міру збільшення навантаження.

. Починайте з легких справ, адже рівень працездатності зростає у міру збільшення навантаження. 7. Намагайтеся робити перерви кожні 2-3 години хоча б по 10-15 хвилин в процесі робочого чи навчального дня. У цей час можна трохи розім’ятися.

хоча б по 10-15 хвилин в процесі робочого чи навчального дня. У цей час можна трохи розім’ятися. 8. Потіште себе після роботи чи навчання. Це може бути будь-що, що приносить вам задоволення — приємна прогулянка чи покупка, відвідуванням театру чи похід в кіно.

«Передусім потрібно входити у роботу і навчання поступово, уникаючи різкої зміни темпу і наповненості життя», - наголосила Супрун.