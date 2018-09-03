Супрун дала поради, як боротися із «післявідпустковим синдромом»
-
Розсилка
Момент переходу до звичайного робочого ритму після відпустки може бути досить стресовим
Психолог-психотерапевт Денис Лавриненко поділився порадами, як побороти «післявідпустковий синдром» та повернутися до роботи чи навчання. Їх на своїй сторінці у Facebook опублікувала в.о. глави МОЗ Уляна Супрун, посилаючись на матеріал Лавриненка.
- 1. Харчуйтеся правильно. За дослідженнями, на відпочинку ми зазвичай дозволяємо собі більше шкідливих продуктів, отже, система травлення потребує відновлення.
- 2. Добре поспіть. Заплануйте час так, щоб перед роботою або навчанням поспати не менше 7-8 годин. Прокидайтеся трохи раніше, щоб без поспіху налаштуватися на робочий чи навчальний день та неспішно зібратися.
- 3. Знаходьте час на дистанціювання від джерел стресу. Час від часу побудьте наодинці із собою або спілкуйтеся лише з приємними вам людьми
- 4. Плануйте бездіяльність. Не переймайтеся, якщо з робочими планами поки не вдається. Почніть з планування відпочинку, а вже потім перейдіть до роботи.
- 5. Якщо під час роботи ви переважно сидите — надолужуйте активність в інший час. Почніть з легкої розминки вранці, відмовтеся від використання ліфта та авто, більше ходіть пішки різними маршрутами.
- 6. За можливості не беріться одразу за складні справи чи завдання. Починайте з легких справ, адже рівень працездатності зростає у міру збільшення навантаження.
- 7. Намагайтеся робити перерви кожні 2-3 години хоча б по 10-15 хвилин в процесі робочого чи навчального дня. У цей час можна трохи розім’ятися.
- 8. Потіште себе після роботи чи навчання. Це може бути будь-що, що приносить вам задоволення — приємна прогулянка чи покупка, відвідуванням театру чи похід в кіно.
«Передусім потрібно входити у роботу і навчання поступово, уникаючи різкої зміни темпу і наповненості життя», - наголосила Супрун.