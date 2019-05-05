Супрун пояснила, як правильно вживати мінеральні добавки



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Глава МОЗ порадила пити магній невеликими дозами і окремо від кальцію і цинку

Супрун стверджує, що пити добавки кальцію варто, однак не тільки для здоров'я кісток

Мінеральні добавки кальцію не допоможуть при крихких нігтях і ламкому волоссі, тому що нестача кальцію в організмі проявляється як втрата кальцію, а в крові його рівень постійний.

Про це написала в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у Facebook.

Супрун пояснила, що пити добавки кальцію варто, однак не тільки для здоров'я кісток.

«Кальцій потрібен не тільки для здоров'я кісток. Він є сигнальною молекулою всередині клітини, кофактором багатьох ферментів. Рівень кальцію в крові має бути постійним. Ми повинні отримувати близько 1 грама кальцію на добу», - зазначила вона.

В.о. міністра порадила звертатися до лікаря, якщо у вас ламкі нігті поряд з низкою інших симптомів - потрісканими губами, задишкою, стомлюваністю чи раптовим набором ваги. Це може бути проявом анемії або недостатньої активності щитовидної залози.

Також Супрун розповіла, що кальцій можна знайти в молочній сироватці, молоці і кисломолочних продуктах, але не у вершках чи сметані, сирі типу пармезан, моцарела і сулугуні. Також кальцій є в білокачанній, цвітній і пекінській капустах.

Популярна добавка магній є кофактором майже 80% ферментів у нашому тілі, пояснює Супрун. «Він потрібен для утворення нейромедіаторів, а його недолік пов'язують із серцево-судинними хворобами, діабетом, остеопорозом, гіпертензією і неврологічними порушеннями», - написала Супрун.

Зокрема, добова потреба в магнії - 3,6 мг/кг. Більшість добавок пропонують велику дозу. Але магній має обмеження в засвоєнні.

Супрун порадила пити магній невеликими дозами і окремо від кальцію і цинку, а також поєднувати з білковою і жирною їжею, цукром і коренеплодами - вони сприяють поглинанню магнію. А висівки, гриби, шпинат, горіхи і високі дози інших мінералів будуть перешкоджати засвоєнню магнію з добавок.

Цинк же є необхідним мікроелементом для роботи імунної системи, регуляції активності генів, загоєння ран і роботи мозку.

«Добавки цинку ефективні в лікуванні тривалої діареї у дітей і її попередженні і рекомендовані при кишкових інфекціях. Достатнє споживання цинку може уповільнити пов'язані з віком хронічні хвороби, остеоартрит, остеопороз і дегенерацію сітківки ока. Добавки цинку ставлять на контроль рівень глюкози і баланс жирів у хворих на діабет. Цинк необхідний для утворення сперми, його також можуть прописати людям з ВІЛ», - пояснила Супрун.