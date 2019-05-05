В районі Курильських островів стався сильний землетрус



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Епіцентр землетрусу розташовувався в 61 кілометрі на південь від острова Шикотан

Осередок залягав на глибині 30 кілометрів

Землетрус магнітудою 5,8 стався біля курильського острова Шикотан. Про це у суботу повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр.

Епіцентр землетрусу розташовувався в 61 кілометрі на південь від острова Шикотан. Осередок залягав на глибині 30 кілометрів.

Інформація про можливі жертви і руйнування не надходила. Загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, наприкінці квітня на півночі Японії у префектурі Хоккайдо стався землетрус магнітудою 5,6.

Також зазначимо, що 22 квітня на Філіппінах у місті Лузон стався землетрус магнітудою 6,4.