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    У світі

    В районі Курильських островів стався сильний землетрус

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    <p>Епіцентр землетрусу розташовувався в 61 кілометрі на південь від острова Шикотан</p> - В районі Курильських островів стався сильний землетрус

    Епіцентр землетрусу розташовувався в 61 кілометрі на південь від острова Шикотан

    Осередок залягав на глибині 30 кілометрів

    Землетрус магнітудою 5,8 стався біля курильського острова Шикотан. Про це у суботу повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр.

    Епіцентр землетрусу розташовувався в 61 кілометрі на південь від острова Шикотан. Осередок залягав на глибині 30 кілометрів.

    Інформація про можливі жертви і руйнування не надходила. Загроза цунамі не оголошувалася.

    Нагадаємо, наприкінці квітня на півночі Японії у префектурі Хоккайдо стався землетрус магнітудою 5,6.

    Також зазначимо, що 22 квітня на Філіппінах у місті Лузон стався землетрус магнітудою 6,4. 

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