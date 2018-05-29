Супрун розповіла, чи можна захворіти від кондиціонера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колаж з Facebook Уляни Супрун

Сам по собі кондиціонер не є чимось небезпечним, наголосила Супрун

Переконливих доказів зв’язку між використанням кондиціонерів і погіршенням стану здоров’я немає.

Про це написала у Facebook в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

«Щодо негативних симптомів (після використання кондиціонерів – ред.), то найбільш поширені з тих, про які повідомляли учасники досліджень, включали виникнення кашлю, подразнень слизової оболонки, труднощі з диханням, головний біль та втому. Утім, чи це справді пов’язано з кондиціонером? Дослідники так і не знайшли переконливих доказів щодо такого зв’язку», – зазначила Супрун.

Вона заявила, що ці симптоми пов’язують із так званим синдромом закритих приміщень.

«Якщо ви довго перебуваєте в закритому просторі, це справді може виникати. У такому разі важливо частіше провітрювати приміщення й виходити на подвір’я. Свіже повітря, навіть у спекотну погоду, необхідне для організму. Сам по собі кондиціонер не є чимось небезпечним», – наголосила Супрун.

Водночас вона зазначила, що дуже важливо користуватися кондиціонером правильно. Супрун радить регулярно доглядати за кондиціонером, уникати різкого перепаду температур і стежити за вологістю повітря в приміщенні.

Раніше Супрун попередила українців щодо головної небезпеки від смартфонів.

Нагадаємо, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун радить у разі виявлення гельмінтів дотримуватися рекомендацій лікаря, які він надасть на основі симптомів і результатів аналізів.

Також Супрун порадила, як привчити дитину до здорового харчування.