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    Супрун розповіла, чи можна захворіти від кондиціонера

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    Колаж з&nbsp;Facebook&nbsp;Уляни Супрун - Супрун розповіла, чи можна захворіти від кондиціонера
    Колаж з Facebook Уляни Супрун

    Сам по собі кондиціонер не є чимось небезпечним, наголосила Супрун

    Переконливих доказів зв’язку між використанням кондиціонерів і погіршенням стану здоров’я немає.

    Про це написала у Facebook в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

    «Щодо негативних симптомів (після використання кондиціонерів – ред.), то найбільш поширені з тих, про які повідомляли учасники досліджень, включали виникнення кашлю, подразнень слизової оболонки, труднощі з диханням, головний біль та втому. Утім, чи це справді пов’язано з кондиціонером? Дослідники так і не знайшли переконливих доказів щодо такого зв’язку», – зазначила Супрун.

    Вона заявила, що ці симптоми пов’язують із так званим синдромом закритих приміщень.

    «Якщо ви довго перебуваєте в закритому просторі, це справді може виникати. У такому разі важливо частіше провітрювати приміщення й виходити на подвір’я. Свіже повітря, навіть у спекотну погоду, необхідне для організму. Сам по собі кондиціонер не є чимось небезпечним», – наголосила Супрун.

    Водночас вона зазначила, що дуже важливо користуватися кондиціонером правильно. Супрун радить регулярно доглядати за кондиціонером, уникати різкого перепаду температур і стежити за вологістю повітря в приміщенні.

    Раніше Супрун попередила українців щодо головної небезпеки від смартфонів.

    Нагадаємо, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун радить у разі виявлення гельмінтів дотримуватися рекомендацій лікаря, які він надасть на основі симптомів і результатів аналізів.

    Також Супрун порадила, як привчити дитину до здорового харчування.

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