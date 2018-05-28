Супрун попередила українців щодо головної небезпеки від смартфонів

Супрун розповіла, звідки з’являються болі в шиї і спині

Причиною болі у шиї та спині, а також проблем з пальцями та очима може бути надмірне використання смартфонів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

«У вас часто ниє шия або спина, німіють пальці або болять очі? Дуже ймовірно, що причина цих симптомів знаходиться прямо в ваших руках. За останні роки кількість травм опорно-рухового апарату, пов’язані з надмірним використанням смартфонів, неухильно зростає», – вважає Уляна Супрун. На думку Супрун, люди, які регулярно використовують смартфон для набору тексту, не помічають наскільки неприродно низько опускають голову.

«Подібна постава вже отримала свою назву серед вчених як «text neck». Це відбувається, коли ми набираємо текст, тримаючи телефон в руках, чи довго читаємо щось з екрану. Чим нижче ми опускаємо голову, тим більший тиск створюється на наш хребет і м’язи верхнього плечового пояса. Для порівняння: наша голова в нейтральному положенні важить близько 4-5 кг. Під нахилом до 15 градусів її вага створює напругу для шиї у 12 кг, 60 градусів – 27 кг. Уявіть, яке навантаження постійно отримують ваші спина і шия, якщо ви надовго затримуєтеся в статичному положенні в руках з телефоном», – пише в. о. міністра.

Однак, від такого перенапруження страждає не тільки шия і спина, але руки.

«Такі симптоми як біль, оніміння, поколювання і запалення в суглобах великого пальця руки також отримали окрему назву – «texting thumb». Великий палець не звик до швидкого набору текстових повідомлень і одноманітних переміщень по невеликій площі екрану.

Крім того, виникають проблеми з зап’ястям, що перенапружується в статичному положенні», – повідомляє Супрун. Крім того, страждають й очі людини. «Не забувайте і про своїх очі. Якщо уважно стежити за екраном протягом тривалого періоду часу, ви починаєте менше моргати. Особливо, якщо дивитися на нього з близької відстані. Це може посилити сухість очей і викликати біль», – попередила в. о. міністра Уляна Супрун і дала практичні поради про те, як правильно користуватися смартфоном:

1. Тримайте телефон на рівні грудей, підборіддя або очей, щоб мінімізувати нахил шиї і підтримувати оптимальне положення в спині.

2. Намагайтеся міняти пальці, якими друкуєте текст або перегортаєте стрічку новин. Зазвичай ми робимо це великим пальцем руки. По можливості кладіть телефон на тверду поверхню і пишіть текст обома руками.

3. Не розмовляйте по телефону, тримаючи його між вухом і плечем. Якщо у вас зайняті руки – використовуйте гарнітуру.

4. Обмежте користування телефоном 20-хвилинними сеансами, між якими робіть короткі перерви, щоб відволіктися і зробити невелику зарядку.

5. Робіть вправи для очей, щоб уникнути перенапруження і пересихання сітківки.

Нагадаємо, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун радить у разі виявлення гельмінтів дотримуватися рекомендацій лікаря, які він надасть на основі симптомів і результатів аналізів.

Раніше Супрун порадила, як привчити дитину до здорового харчування.