Супрун розповіла про ситуацію з ліками проти туберкульозу



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Ліквідація туберкульозу до 2030 року є спільним наміром усього людства, зазначила Уляна Супрун

За даними ВООЗ, близько 23% випадків захворювання на туберкульоз в Україні не виявляються

В останні роки в Україні ситуація з лікуванням туберкульозу покращилася, в тому числі й завдяки значному збільшенню закупівлі препаратів від цієї недуги.

Про це написала у Facebook виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Вона зазначила, що сьогодні, 24 березня, - Світовий день боротьби з туберкульозом - хворобою, від якої в Україні щодня помирають близько 10 людей.

«В останні роки ситуація покращилася, зокрема завдяки доступу до безоплатної діагностики й нових препаратів. Україна повністю фінансує закупівлю ліків проти туберкульозу, а завдяки співпраці з міжнародними організаціями нам вдалося збільшити їхню кількість майже у 40 разів», - повідомляє Супрун.

Для прикладу вона нагадала, що препарат «Лінезолід» міжнародні організації минулого року закупили за ціною $0,27, а МОЗ України у 2014 році цей самий препарат купляв за $2,85.

«Це в рази більше ліків, які ми зможемо надати пацієнтам безоплатно», - додала Супрун.

Ще одна проблема в тому, зазначає очільниця МОЗ, що через тривале й безконтрольне використання антибіотиків в радянські часи Україна залишається однією з країн, де найбільш поширені стійкі до лікування форми хвороби.

«Це тяжка форма туберкульозу, лікування якої є більш тривалим, складним і дорожчим», - зауважує Супрун.

До того ж, за даними ВООЗ, близько 23% випадків захворювання в Україні не виявляються. Та головне, що туберкульоз виліковний, навіть у більшості тяжких випадків.

«Сьогодні українські пацієнти мають доступ до діагностики й якісного лікування. Якщо є покази лікаря, треба вчасно пройти діагностику та, в разі виявлення хвороби, розпочати безперервний прийом препаратів. Щоденне вживання ліків та регулярний контроль перебігу хвороби у медичного працівника - основна умова одужання», -написала Супрун.

У багатьох розвинених країнах, за її словами, вже відмовились від практики тривалої госпіталізації через високий ризик перехресного зараження пацієнтів.

Пацієнт-орієнтовані підходи, що впроваджуються зараз в Україні, передбачають, зокрема, перехід на амбулаторне лікування, якщо немає спеціальних застережень. Це допоможе розвантажити лікарні й створити гідні умови для тих пацієнтів, які обов’язково потребують стаціонарного лікування від туберкульозу.

«Ліквідація туберкульозу до 2030 року є спільним наміром усього людства. Україна може впоратися із цим завданням, якщо ми продовжимо вживати системних заходів», - впевнена Супрун.

Вона зазначає, що для покращення ситуації із захворюванням Кабміном розроблений середньостроковий стратегічний документ - Загальнодержавна цільова програма протидії ТБ, яка наразі знаходиться на розгляді комітетів Верховної Ради.

«Системне втілення цієї програми на національному рівні допоможе кардинально змінити ситуацію з туберкульозом та врятувати життя тисяч людей», - резюмувала Супрун.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я виступає за запровадження кримінальної відповідальності за продаж ліків без рецепту.