В Україні підвищать штраф за продаж ліків без рецепту – Супрун



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Супрун хоче, щоб звапровадили кримінальну відповідальність за продаж ліків без рецепту

Зараз апетку можуть оштрафувати за продаж ліків без рецепту лише на 120 грн, - в.о. міністра

Міністерство охорони здоров'я виступає за запровадження кримінальної відповідальності за продаж ліків без рецепту. Про це сказала виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в інтерв'ю Радіо Свобода.

Зокрема, за її словами, в законі прописано, що аптека, що продає ліки без рецепту, навіть якщо ці ліки потребують рецепту, може бути оштрафована лише на 120 гривень.

«Немає кримінальної ніякої відповідальності. Для них (аптек - ред.) це дешевше, щоб мати бізнес, ніж дотримуватися закону. Зараз Держлікслужба розробляє зміни до закону. І ми підвищуємо цей штраф. І ми також будемо ставити кримінальну відповідальність за те, що видають ліки без рецепту», - наголосила Супрун.

При цьому вона звернула увагу на проблему безконтрольного прийому антибіотиків.

«Це дуже велика проблема... Через те, що багато років користувалися антибіотиками неправильно, зараз дуже багато туберкульозу або інших хвороб, які вже не можуть лікуватися тими самими антибіотиками, бо вже є резистентність до них», - сказала Супрун.

Вона зазначила, що минулого тижня на засіданні Кабміну було прийнято стратегію для боротьби саме зі стійкістю до антибіотиків.

«Краще, щоб люди не могли мати такий вільний доступ, бо в більшості не потрібно лікуватися антибіотиками, коли є вірусне захворювання... І ми мусимо звузити причини, чому ми користуємося ними», - підкреслила глава МОЗ.