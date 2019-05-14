Супрун розповіла, як правильно пити каву без шкоди для здоров’я



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Кава добре впливає на низку процесів в організмі людини

Супрун радить запивати каву водою, пити без цукру і смаколиків чи молока

Кава може бути як корисною, так і шкідливою, тому її варто пити правильно. Про це написала у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

«Різним людям та за різних обставин кава може як бути корисною, так і шкодити. Втім, якщо ви помірно споживаєте каву просто заради задоволення, а не стимуляції мозку, то вона корисна... Кава містить кофеїн та низку поліфенольних сполук та ефірних олій. Фенольні сполуки кави називаються хлоригенові кислоти. Саме вони передусім зумовлюють корисний вплив кави на здоров’я. Вони діють як антиоксиданти — сполуки, що спиняють ланцюги вільнорадикальних процесів.

Поліфеноли кави та кофеїн впливають на інші біохімічні процеси і на те, як нейрони спілкуються між собою. У 2016 році каву виключили із переліку потенційно канцерогенних сполук, і внесли до списку речовин з протипухлинною дією. Зараз каву визнають як елемент здорового раціону», - зазначила Супрун.

Кава добре впливає на низку процесів в організмі людини: покращує стан вистилки (ендотелію) кровоносних судин і тим самим зменшує ризик атеросклерозу; на 40% зменшує ризик раку печінки у людей-носіїв вірусу гепатиту С, зменшує прояви викликаного алкоголем панкреатиту.

Але кава також може шкодити здоров’ю. Перш за все це повільне знешкодження кофеїну. Якщо кава на вас сильно діє, від неї калатає серце, вам тривожно, пересихає в роті і пропадає сон - не пийте каву, радить Супрун.

Друге - залежність від кави.

«Інколи ми потрапляємо у пастку: мало сну і треба зосередитися, тож п’ємо багато кави, яка зрештою перестає діяти. В цій ситуації шкідлива не сама кава, а хронічний брак сну», - зазначила Супрун.

Також кава шкодить, якщо її поєднують зі смаколиками та/або молоком.

Непомітне споживання солодощів, часто процесованих, тривалого зберігання, з вмістом трансжирів і без будь-яких корисних речовин, як-то клітковина чи вітаміни — шкодить здоров’ю. Молоко не є абсолютним злом. Воно шкодить передусім людям із непереносимістю лактози, тобто нездатністю розщеплювати цукор молока.

Як висновок, Супрун радить запивати каву водою, пити без цукру і смаколиків чи молока.

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