Супрун розповіла, як боротися з панічними атаками



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Супрун радить спробувати розібратися, що саме викликає стрес, який погіршує симптоми

Панічні атаки характеризують як відчуття раптової та інтенсивної тривоги і страху. Зазвичай вони мають також фізичні симптоми: тремтіння, дезорієнтацію в просторі, нудоту, прискорене і нерегулярне серцебиття, сухість у роті, задишку, різку пітливість і запаморочення. Ці симптоми не представляють значної небезпеки для людини, проте сильно лякають.

Про це глава МОЗ Уляна Супрун написала в Facebook.

«Під час панічної атаки наше тіло починає вважати, що нам загрожує небезпека. В цей час активується симпатична нервова система: б'ється серце, розширюються зіниці, шлунок перестає працювати», - написала вона.

За словами Супрун, в нормі, в такому випадку мозок послає сигнал, що загрози немає, і парасимпатична нервова система все повертає, як було. Якщо у людини відбуваються панічні атаки, це не спрацьовує - тіло безпідставно готується до небезпеки, а людина «панікує».

Під час панічних атак надмірно збуджують глибинні ділянки мозку - гіпоталамус і ділянка мозку під назвою амигдала. В цей час префронтальною корою головного мозку ми усвідомлюємо, що загрози немає. В результаті нам здається, що сталося щось страшне або ось-ось ми помремо.

До панічних атак більше схильні люди, що пережили травматичний досвід. Їх амигдала ще довгий час буде занадто чутлива. Також високі ризики переживати такий стан мають люди, чиї рідні страждали панічними атаками, чия робота передбачає стресові ситуації, люди, які в дитинстві зазнали насильства або пережили корінні зміни в житті.

Що робити, якщо сталася панічна атака:

Намагайтеся взяти під контроль себе і свій страх

Панічна атака завжди проходить, а симптоми не несуть загрози. Важливо пояснювати собі те, що ви зараз відчуваєте, що викликало занепокоєння. Контролюйте свій страх. Перечекайте. Говорячи мовою нейроанатомії, потрібно прагнути префронтальною корою перемогти стривожену амигдалу.

Зазвичай панічні атаки тривають від 5 хвилин до півгодини. З тим, як тривога почне проходити, спробуйте сфокусуватися на тому, що вас оточує, і продовжити займатися своїми справами.

Попросіть близьких про підтримку

Якщо атаки відбуваються несподівано і тривають недовго, було б добре, якби з вами хтось був поруч. Ця людина буде підтримувати вас і запевняти, що все пройде, і ці симптоми не становлять загрози вашому житті.

Робіть дихальні вправи

Якщо під час панічних атак прискорюється дихання, дихальні вправи можуть полегшити інші ваші симптоми. Спробуйте дихати носом якомога повільніше, спокійніше і глибше. Видихайте ротом так само повільно і спокійно. Полегшення настане вже протягом декількох хвилин.

Зазвичай панічні атаки не передбачають госпіталізацію, а люди в такому стані не вимагають особливої медичної допомоги. Викликати швидку варто, якщо через півгодини не стало краще, а дихальні вправи не допомагають прийти в себе.

Щоб запобігти панічній атаці, Супрун радить спробувати розібратися, що саме викликає стрес, який погіршує симптоми. Також важливо не обмежувати свої щоденні активності і пересування. Також потрібно знайти тематичні спільноти. Усвідомлення, що ви не одні зі своєю проблемою, здатне змінити ставлення до неї.

Також чиновниця порадила робити дихальні вправи і освоїти практику медитації, що допомагає заспокоїтися і взяти під контроль емоції.